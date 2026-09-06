IPMA coloca sete distritos sob aviso amarelo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso de tempo quente para sete distritos do país, até às 21h00 da próxima segunda-feira.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Beja, Castelo Branco, Évora, Faro, Lisboa, Setúbal e Portalegre são os distritos assinalados pelo IPMA, no comunicado divulgado na noite de sábado, devido aos “valores elevados da temperatura máxima”, esperados até segunda-feira.

O IPMA manteve até às 21h00 de sábado o aviso amarelo para 17 dos 18 distritos de Portugal Continental, devido a tempo quente, sendo Viana do Castelo a exceção.

Para o grupo Ocidental dos Açores, o IPMA emitiu um aviso amarelo de precipitação por vezes forte, com possibilidade de trovoada, em vigor até às 09:00 de hoje.

O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.