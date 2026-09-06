IPMA coloca sete distritos sob aviso amarelo
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu um aviso de tempo quente para sete distritos do país, até às 21h00 da próxima segunda-feira.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso de tempo quente para sete distritos do país, até às 21h00 da próxima segunda-feira.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
Beja, Castelo Branco, Évora, Faro, Lisboa, Setúbal e Portalegre são os distritos assinalados pelo IPMA, no comunicado divulgado na noite de sábado, devido aos “valores elevados da temperatura máxima”, esperados até segunda-feira.
O IPMA manteve até às 21h00 de sábado o aviso amarelo para 17 dos 18 distritos de Portugal Continental, devido a tempo quente, sendo Viana do Castelo a exceção.
Para o grupo Ocidental dos Açores, o IPMA emitiu um aviso amarelo de precipitação por vezes forte, com possibilidade de trovoada, em vigor até às 09:00 de hoje.
O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
IPMA coloca sete distritos sob aviso amarelo
{{ noCommentsLabel }}