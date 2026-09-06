Isar faz primeiro lançamento comercial europeu em órbita
A alemã Isar Aerospace colocou cinco pequenos satélites em órbita e tornou-se a primeira empresa comercial a conseguir o feito a partir da Europa.
A alemã Isar Aerospace tornou-se a primeira empresa comercial a lançar um foguetão para a órbita a partir da Europa, segundo o Financial Times (acesso pago, em inglês). O Spectrum colocou cinco pequenos satélites no espaço após partir do centro de Andøya, na Noruega.
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O lançamento foi realizado à segunda tentativa. A primeira missão, há 18 meses, terminou 30 segundos depois da descolagem. Fundada em 2018, a empresa foi avaliada em cerca de dois mil milhões de euros após captar 270 milhões em junho e tem a capacidade reservada até ao final de 2028.
A Isar pretende produzir 40 foguetões por ano. Em 2025, entidades europeias realizaram apenas sete lançamentos bem-sucedidos, contra cerca de 180 nos Estados Unidos e 90 na China. A procura de clientes ligados à defesa aumentou de 15% para 60% do total no último ano.
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