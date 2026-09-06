OPEP+ mantém quotas apesar da guerra EUA-Irão

Os principais produtores da OPEP+ decidiram manter inalteradas as quotas de produção em outubro, apesar das perturbações provocadas pela guerra entre os Estados Unidos e o Irão, noticia a Bloomberg (acesso pago, em inglês). A decisão está alinhada com o plano de conservar as metas até ao final do ano.

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O grupo de sete países, liderado pela Arábia Saudita e pela Rússia, continuou a aumentar formalmente as quotas durante o conflito, concluindo a reversão dos cortes adotados em 2023. Contudo, o bloqueio parcial do Estreito de Ormuz reduziu as exportações do Golfo Pérsico, embora alguns produtores tenham recorrido a oleodutos alternativos e outras rotas marítimas.

A OPEP+ reúne-se novamente a 4 de outubro. Até ao final de setembro, deverá concluir uma auditoria à capacidade efetiva de produção de cada membro, que servirá de base à definição das quotas para 2027.