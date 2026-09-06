Porta-voz da FIFA confirma recandidatura de Infantino

O ítalo-suíço Gianni Infantino vai recandidatar-se à presidência da FIFA, cargo que ocupa desde 2016, apesar da crise desencadeada pelo seu plano fracassado, revelou um porta-voz do organismo, à agência noticiosa France-Presse (AFP). “O presidente da FIFA anunciou em abril que concorreria à reeleição em 2027. Obviamente, nada mudou. O Sr. Infantino concorrerá à reeleição“, disse à AFP um porta-voz da entidade que tutela o futebol mundial.

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Infantino, de 56 anos, perdeu o apoio de algumas federações e tem sido pressionado a renunciar ao cargo, nomeadamente pelo seu homólogo da UEFA, o esloveno Aleksander Ceferin, após ter divulgado um plano para permitir a entrada de capital privado, através de uma empresa, a FIFA Forward Enterprise (FFE), na comercialização das competições internacionais de futebol.

Apesar de ser amplamente visto como um potencial adversário de Infantino, Ceferin, de 58 anos, manifestou compromisso com a UEFA.

De momento, Infantino, presidente da FIFA desde 2016, é o único candidato e a data limite para apresentação de candidaturas está marcada para 18 novembro, devendo a eleição ocorrer em março de 2027, em Marrocos.