Seguradoras

Utmost aposta em Portugal com empresa de distribuição de seguros

  • Carolina Neves Carvalho
  • 17:06

A seguradora britânica Utmost criou a Utmost Wealth Portugal para distribuir soluções de gestão de patrimónios e seguros de vida no país. Pedro Paixão vai liderar a nova estrutura.

A seguradora britânica Utmost – que contabiliza 143,3 mil milhões de euros em ativos sob administração – anunciou o lançamento da Utmost Wealth Portugal, uma nova empresa de distribuição focada no mercado nacional de wealth management e seguros de vida. A operação local será liderada por Pedro Paixão.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher
Pedro Paixão será o diretor desta nova empresa de distribuição. “Portugal continua a evoluir como um importante centro de gestão de património internacional, impulsionado por clientes com mobilidade global”.

A criação da Utmost Wealth Portugal pretende reforçar a presença do grupo em Portugal, mercado onde até agora operava em regime de Livre Prestação de Serviços (LPS) através das suas filiais na Irlanda (Utmost PanEurope dac) e no Luxemburgo (UTMOST Luxembourg S.A).

A equipa portuguesa vai passar a funcionar como plataforma local de distribuição. Atualmente, através das entidades que operam em LPS, a Utmost tem autorização da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) para comercializar produtos unit-linked, gestão de fundos coletivos de reforma, seguros de vida e capitalização. Fas essa comercialização em parceria com bancos privados, family offices, gestoras de ativos e corretores.

Em declarações a ECOseguros, fonte oficial da Utmost adiantou que a Ibéria representou 7% dos ativos sob administração do grupo no exercício de 2025.

Prevemos que os ativos sob administração continuem a crescer em Portugal na sequência deste lançamento, a par de um investimento contínuo no reforço da distribuição e na expansão do desenvolvimento de produtos”, destacou a mesma fonte, justificando a aposta com o aumento da procura por planeamento fiscal transfronteiriço está a aumentar a procura por seguros.

Para liderar a nova estrutura foi nomeado Pedro Paixão, que conta com cerca de 19 anos de experiência no setor financeiro e já geria a proteção patrimonial da Utmost no mercado português desde 2019.

Em comunicado, Pedro Paixão sublinha que Portugal “continua a evoluir como um importante centro de gestão de património internacional, impulsionado por clientes com mobilidade global”, antecipando “oportunidades consideráveis” para expandir a oferta no país.

Em 2025, o Utmost Group registou mais de 11,3 mil milhões de euros em prémios e um lucro operacional de cerca de 46,8 milhões de euros.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Utmost aposta em Portugal com empresa de distribuição de seguros

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Prévoir vende operação na Polónia, mas aposta em Portugal

ECO Seguros,

A seguradora francesa Prévoir Vie vai vender o seu negócio na Polónia a uma companhia local. A operação portuguesa não é afetada por este reposicionamento internacional.