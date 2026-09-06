A seguradora britânica Utmost – que contabiliza 143,3 mil milhões de euros em ativos sob administração – anunciou o lançamento da Utmost Wealth Portugal, uma nova empresa de distribuição focada no mercado nacional de wealth management e seguros de vida. A operação local será liderada por Pedro Paixão.

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A criação da Utmost Wealth Portugal pretende reforçar a presença do grupo em Portugal, mercado onde até agora operava em regime de Livre Prestação de Serviços (LPS) através das suas filiais na Irlanda (Utmost PanEurope dac) e no Luxemburgo (UTMOST Luxembourg S.A).

A equipa portuguesa vai passar a funcionar como plataforma local de distribuição. Atualmente, através das entidades que operam em LPS, a Utmost tem autorização da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) para comercializar produtos unit-linked, gestão de fundos coletivos de reforma, seguros de vida e capitalização. Fas essa comercialização em parceria com bancos privados, family offices, gestoras de ativos e corretores.

Em declarações a ECOseguros, fonte oficial da Utmost adiantou que a Ibéria representou 7% dos ativos sob administração do grupo no exercício de 2025.

“Prevemos que os ativos sob administração continuem a crescer em Portugal na sequência deste lançamento, a par de um investimento contínuo no reforço da distribuição e na expansão do desenvolvimento de produtos”, destacou a mesma fonte, justificando a aposta com o aumento da procura por planeamento fiscal transfronteiriço está a aumentar a procura por seguros.

Para liderar a nova estrutura foi nomeado Pedro Paixão, que conta com cerca de 19 anos de experiência no setor financeiro e já geria a proteção patrimonial da Utmost no mercado português desde 2019.

Em comunicado, Pedro Paixão sublinha que Portugal “continua a evoluir como um importante centro de gestão de património internacional, impulsionado por clientes com mobilidade global”, antecipando “oportunidades consideráveis” para expandir a oferta no país.

Em 2025, o Utmost Group registou mais de 11,3 mil milhões de euros em prémios e um lucro operacional de cerca de 46,8 milhões de euros.