Von der Leyen visita Gronelândia para reforçar apoio da UE

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, inicia este domingo uma visita de dois dias à Gronelândia, onde vai reiterar o apoio da União Europeia (UE) ao território autónomo dinamarquês e assinar uma declaração conjunta.

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Durante a visita, a chefe do executivo comunitário vai reunir-se com o primeiro-ministro do território, Jens-Frederick Nielsen, e com os líderes dos governos da Dinamarca, Mette Frederiksen, e das Ilhas Faroé, Beinir Johannesen.

Von der Leyen deverá, nos encontros, reiterar o compromisso da UE com a segurança do Ártico e assinar uma declaração conjunta entre o bloco europeu e a Gronelândia, segundo a Comissão Europeia.

A líder do executivo comunitário viaja acompanhada pelo comissário europeu para as Parcerias Internacionais, Josef Sikela, e o ex-primeiro-ministro finlandês e assessor para as relações árticas, Jyrki Katainen.

Na passada quarta-feira, em Bruxelas, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Gronelândia, Mute Bourup Egede, reiterou, num debate conjunto das comissões de Negócios Estrangeiros e Desenvolvimento do Parlamento Europeu, que acabaram os tempos em que era possível “tomar um país” e assegurou que prossegue o diálogo com os Estados Unidos, que têm pretensões sobre o território autónomo dinamarquês.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, tem manifestado repetidamente a intenção de controlar, inclusive pela força, a Gronelândia, um território rico em recursos minerais.

Ainda em setembro, nos dias 13 e 14, vai decorrer em Rovaniemi, Finlândia, uma cimeira dedicada ao Ártico.