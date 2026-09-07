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Andreia Teixeira sobe a administradora executiva do ActivoBank com pelouro de marketing

 Rafael Correia,

O percurso de Andreia Teixeira no Grupo Millennium bcp iniciou-se em 2007, tendo assumido a direção de marketing do ActivoBank.

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Andreia Teixeira é a nova administradora executiva do ActivoBank, assumindo a responsabilidade pelas áreas de marketing, comunicação, transformação e inovação, experience design e vendas digitais. A gestora chega à administração depois de já liderar, desde 2019, o marketing do banco digital.

O anúncio foi assinalado pela própria no LinkedIn, onde enquadrou a promoção nos seus 19 anos de percurso no Grupo Millennium bcp. “É com muito orgulho e sentido de responsabilidade que abraço este novo desafio”, escreveu a executiva, salientando que “simplicidade, irreverência e proximidade aos clientes” são valores que pautam o seu percurso e definem a vontade do banco de “continuar a fazer diferente”.

Numa entrevista recente ao +M, Andreia Teixeira explicou que o seu grande desafio quando assumiu a direção de marketing foi “preparar o banco para uma atuação verdadeiramente digital”. Tal envolveu estruturar a equipa para que o marketing não fosse só comunicação e fosse acima de tudo focado na experiência de cliente, ao mesmo tempo que todas as áreas funcionassem em ecossistema.

O percurso profissional da nova administradora teve início na FEP Junior Consulting. A entrada no grupo Millennium bcp deu-se em 2007, onde desempenhou funções em áreas como a análise de negócio, coordenação comercial e direção de qualidade.

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