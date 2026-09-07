Antigo chefe da Fórmula 1 detido no Aeródromo de Tires
Bernie Ecclestone foi detido esta segunda-feira no Aeródromo de Tires, em Cascais, após aterrar no seu jato privado com uma shotgun na sua posse.
Bernie Ecclestone, antigo líder da Fórmula 1, foi detido esta segunda-feira no Aeródromo de Tires, em Cascais. Segundo o Correio da Manhã, o empresário britânico, de 95 anos, foi sujeito a uma operação de rotina efetuada por elementos da Divisão Aeroportuária da PSP quando aterrou no seu jato privado, tendo na sua posse uma shotgun.
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O jornal avança que ainda é desconhecido se o histórico dirigente e ex-piloto que liderou a Fórmula 1 entre 1970 e 2017 será apresentado a um juiz ou apenas constituído arguido. A segurança no aeródromo tem sido reforçada. com PSP e PJ a funcionar em permanência nas próprias instalações cedidas pela Câmara de Cascais, de forma a reforçar e garantir uma fiscalização apertada.
Ecclestone vive em Cascais, sendo que a casa onde reside está avaliada em 40 milhões de euros e tem uma área de 2.000 metros quadrados. O antigo CEO da Fórmula 1 é também proprietário de um jato privado do modelo Dassault Falcon 7X, avaliado em cerca de 40 milhões de euros.
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