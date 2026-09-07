APS com curso sobre analytics e ciência de dados no setor segurador
A APS vai promover, a 18 de setembro, um curso online sobre Analytics e ciência de dados aplicado ao setor segurador, dirigido a quadros de direção intermédia e superior.
A Associação Portuguesa de Seguradores (APS) vai realizar, no dia 18 de setembro, entre as 09h30 e as 17h30, o curso “Analytics e ciência de dados para profissionais de seguros” de forma online.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
Esta formação pretende dar as ferramentas necessárias aos participantes para que possam reconhecer oportunidades de aplicação de Analytics, Machine Learning e LLMs no setor segurador e apoiar a transformação dessas iniciativas em vantagem competitiva para o negócio.
Este curso destina-se aos quadros de direção intermédia e superior do setor segurador e será lecionada por Fernando Bação, professor catedrático na NOVA Information Management School.
O conteúdo programático, as condições de inscrição e outras informações estão disponíveis no site da APS. Para mais informações, clique aqui.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
APS com curso sobre analytics e ciência de dados no setor segurador
{{ noCommentsLabel }}