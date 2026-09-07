Academia

APS com curso sobre analytics e ciência de dados no setor segurador

  • ECO Seguros
  • 17:08

A APS vai promover, a 18 de setembro, um curso online sobre Analytics e ciência de dados aplicado ao setor segurador, dirigido a quadros de direção intermédia e superior.

A Associação Portuguesa de Seguradores (APS) vai realizar, no dia 18 de setembro, entre as 09h30 e as 17h30, o curso “Analytics e ciência de dados para profissionais de seguros” de forma online.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Esta formação pretende dar as ferramentas necessárias aos participantes para que possam reconhecer oportunidades de aplicação de Analytics, Machine Learning e LLMs no setor segurador e apoiar a transformação dessas iniciativas em vantagem competitiva para o negócio.

Este curso destina-se aos quadros de direção intermédia e superior do setor segurador e será lecionada por Fernando Bação, professor catedrático na NOVA Information Management School.

O conteúdo programático, as condições de inscrição e outras informações estão disponíveis no site da APS. Para mais informações, clique aqui.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

APS com curso sobre analytics e ciência de dados no setor segurador

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

APS com curso sobre sinistralidade de bicicletas

ECO Seguros,

A evolução dos acidentes com bicicletas e trotinetes e o impacto das lesões associadas na atividade seguradora vão ser abordados num curso da Associação Portuguesa de Seguradores (APS).