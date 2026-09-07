APS com curso sobre analytics e ciência de dados no setor segurador

A Associação Portuguesa de Seguradores (APS) vai realizar, no dia 18 de setembro, entre as 09h30 e as 17h30, o curso “Analytics e ciência de dados para profissionais de seguros” de forma online.

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Esta formação pretende dar as ferramentas necessárias aos participantes para que possam reconhecer oportunidades de aplicação de Analytics, Machine Learning e LLMs no setor segurador e apoiar a transformação dessas iniciativas em vantagem competitiva para o negócio.

Este curso destina-se aos quadros de direção intermédia e superior do setor segurador e será lecionada por Fernando Bação, professor catedrático na NOVA Information Management School.

O conteúdo programático, as condições de inscrição e outras informações estão disponíveis no site da APS. Para mais informações, clique aqui.