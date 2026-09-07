Candidatura de Bernardo Trindade à presidência da CTP com apoio de 60%

A candidatura de Bernardo Trindade à presidência da Confederação do Turismo de Portugal (CTP) reúne o apoio de 60% do universo eleitoral, segundo a Associação da Hotelaria de Portugal (AHP).

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De acordo com a entidade, que é presidida por Bernardo Trindade, a candidatura “já recebeu declarações de apoio correspondentes a cerca de 60% do universo eleitoral da Confederação, reunindo uma base que cobre todos os subsetores do Turismo e todo o território nacional, continente e regiões autónomas”.

Além da AHP, apoiam a candidatura a APHORT – Associação Portuguesa de Hotelaria Restauração e Turismo, AHETA – Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, ARHCESMO – Associação dos Hoteleiros de Cascais, Estoril, Sintra, Mafra e Oeiras e ADHP – Associação dos Diretores de Hotéis de Portugal, além de outras atividades turísticas, como a ARAC — Associação Nacional dos Locadores de Veículos, APC — Associação Portuguesa de Casinos, CNIG – Conselho Nacional da Indústria do Golfe, APR – Associação Portuguesa de Resorts, representativas, respetivamente, do ‘rent-a-car’, casinos, golfe e resorts.

Já a nível regional, segundo a mesma nora, juntam-se “entidades como a ACIF – CCIM – Associação Comercial e Industrial do Funchal, ACISO – Associação Empresarial Ourém – Fátima e Câmara do Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo, bem como as entidades de promoção turística de Lisboa, Porto e Norte e Algarve”.

Por fim, no plano empresarial, a candidatura é apoiada pelos principais grupos hoteleiros, entre os quais Pestana Hotel Group, Vila Galé Hotéis, Sana Hotels, Hoti Hotéis, Four Seasons Hotel Ritz Lisbon, Altis Hotels, Savoy Signature, NH Hotels, Grupo Solverde, PHC Hotels, SC Hospitality, Turistrela – Turismo Serra da Estrela, Palminvest e Dom Pedro Algarve e Madeira.

Também a ANA — Aeroportos de Portugal, a SATA, a Ibersol, DouroAzul, Estoril Sol, Sociedade Figueira Praia, IAFE — Instituto da Empresa e Lisbon Cruise Port apoiam Bernardo Trindade, segundo a AHP.

“A candidatura entra agora numa nova fase de contacto direto com os associados da CTP, com o objetivo de percorrer o país, ouvir as diferentes realidades do setor e recolher contributos para a construção do programa”, destacou o comunicado.

Segundo o comunicado, “a lista para os órgãos sociais da CTP, que integrará a candidatura de Bernardo Trindade, e o programa serão apresentados numa fase posterior, depois deste período de contactos e auscultação”.

Além de Bernardo Trindade, que apresentou a candidatura em maio, também o presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), Pedro Costa Ferreira, avançou com uma candidatura à liderança da CTP, para o mandato 2027-2030.