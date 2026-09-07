CRS Advogados assessora compra da Goldnutrition em Portugal

A CRS Advogados assessorou a Reimar, acionista da Equanto, na operação de aquisição da Eco-Nutracêuticos, empresa detentora da Goldnutrition, marca de suplementação alimentar e da nutrição desportiva.

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A equipa da CRS Advogados envolvida na operação foi liderada pelos sócios Filipe Pereira Duarte e Raquel Galinha Roque e contou ainda com a colaboração do advogado sénior Rui de Figueiredo Marcos e da associada Joana Brito Silveira. A assessoria abrangeu diversas áreas de prática, designadamente direito societário, laboral e fiscal.

A CRS Advogados atuou como assessora jurídica da Reimar em todas as matérias de direito português relacionadas com a transação, incluindo a entrada da ActiveCap no capital da Equanto.