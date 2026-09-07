Entrevista a Mariana Norton dos Reis. Edição de setembro da Advocatus

Mariana Norton dos Reis é sócia da Cuatrecasas, fundadora e coordenadora do programa Women in Business (Wib) da Cuatrecasas e dirigente do comité do Women Lawyers of the International Bar Association desde 2018. Em entrevista à Advocatus, considera que a recuperação do mercado ibérico de fusões e aquisições (M&A) já está em marcha, embora marcada por maior seletividade dos investidores, processos de due diligence mais exigentes e estruturas de financiamento mais conservadoras.

A advogada analisa ainda a evolução das estratégias dos fundos de private equity, a crescente complexidade das operações transfronteiriças e o impacto da inteligência artificial, da digitalização e dos critérios ESG na avaliação dos ativos e na negociação das transações.

A arbitragem atingiu em 2025 o número mais elevado de processos de sempre em Portugal, com 16.524 entradas. O crescimento, que os advogados consideram estrutural, reforça a arbitragem como alternativa aos tribunais judiciais, sobretudo nos litígios de consumo. Mas, à medida que a procura aumenta, surgem novos desafios para os centros de arbitragem, desde a capacidade de resposta à concentração da arbitragem comercial em Lisboa.

Nesta edição pode ler também um especial dedicado ao negócio no setor da advocacia. Energia, defesa, infraestruturas e tecnologia deverão estar entre os setores a gerar mais procura por serviços jurídicos em Portugal até 2030. A transformação da economia, impulsionada pela transição energética e digital, está a criar novos desafios e oportunidades para os escritórios de advogados.

A francesa Sonepar reforçou a aposta no mercado português com a aquisição de 100% do Grupo LCI, distribuidor nacional de material elétrico detido pela família Carapeta, numa operação em que foi assessorada pela CMS Portugal. Leia todos os pormenores desta operação na rubrica negócio do mês.

Ana Paula Reis é a advogada do mês desta edição. A diretora jurídica e data protection officer da Cimpor defende que o verdadeiro valor de uma direção jurídica mede-se pela “capacidade de estar envolvida nas decisões antes de elas serem tomadas” e defende que o papel dos in-house passa por identificar os riscos, encontrar soluções juridicamente “sólidas” e apoiar o negócio na tomada de decisões informadas.

A pbbr e a Vasconcelos Advogados uniram forças a 1 de julho, numa integração que reforça a dimensão e as competências da sociedade. A operação juntou oito advogados da Vasconcelos à equipa da pbbr, incluindo três novos sócios e novas áreas de prática. O objetivo passa por responder a um mercado cada vez mais especializado, tecnológico e internacional, acompanhando também operações de maior complexidade. Descubra todos os pormenores na rubrica sociedade do mês.

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