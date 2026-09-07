Erupção de vulcão fecha sete aeroportos na Indonésia. Mais de 2.300 voos afetados

Mais de 270 mil passageiros foram afetados pelas alterações no tráfego aéreo provocadas pela erupção do vulcão Anak Krakatoa, na Indonésia, sendo que a presença das cinzas vulcânicas vai prolongar o encerramento de sete aeroportos, incluindo Jacarta.

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Situado no estreito de Sunda, entre as duas ilhas mais populosas da Indonésia (Java e Sumatra), o Anak Krakatoa voltou a registar atividade na noite passada, após horas de aparente acalmia decorrentes da erupção de sexta-feira.

O Ministério dos Transportes da Indonésia informou que decidiu “estender o encerramento temporário” de sete aeroportos.

A medida afetou, até ao momento, 270.337 passageiros e 2.300 voos, incluindo ligações internacionais com cidades como Sydney, Doha e Amesterdão.

Segundo o Governo indonésio, as cinzas expelidas pelo Anak Krakatoa estão a acumular-se a uma altitude superior a 15 quilómetros sendo que a altitude de cruzeiro habitual dos aviões comerciais varia entre os 09 e os 12 quilómetros.

O aeroporto Soekarno-Hatta, em Jacarta – um dos principais centros de ligação aérea do Sudeste Asiático -, está entre os afetados, juntamente com outros cinco em Java (Halim Perdanakusuma, Budiarto, Pondok Cabe, Muhammad Taufiq Kiemas e Husein Sastranegara) e o Radin Inten, em Sumatra.

Todos os aeroportos vão permanecer encerrados até novas ordens, enquanto são realizadas avaliações das condições.

Para manter as ligações aéreas, foram designados seis aeroportos alternativos em Java sendo que a utilização destes locais vai depender da situação das cinzas e das decisões das companhias aéreas, entre outros fatores.

O Anak Krakatoa emergiu das águas mais de meio século após a grande erupção do Krakatoa, cuja caldeira foi destruída em 1883 após uma série de explosões que custaram a vida a 36 mil pessoas.