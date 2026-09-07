Ex-diretora da marketing do Continente, Filipa Appleton lança consultora de estratégia

Ajudar marcas a manter a aumentar a relevância, trabalhando com empresas a agências. É este o novo propósito de Filipa Appleton, que lança uma consultora de estratégia um mês após sair do Continente.

Filipa Appleton, até ao final de julho diretora de brand marketing do Continente, está a lançar uma consultora de estratégia, a Airprox Consultancy. O objetivo é trabalhar com empresas e também com agências, ajudando-as a colocar a busca pela relevância e construção de valor no centro das suas decisões.

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“Ao longo de 25 anos, e há medida que fui evoluindo [a nível pessoal e na carreira] fui percebendo que para as questões mais estratégicas, e para a forma como olhamos os desafios, não havia grande resposta dos parceiros e agências que estavam no mercado”, começa por enquadrar a também ex-diretora de marketing da Galp ou do Lidl, em conversa com o +M.

É a essa necessidade a que Airprox Consultancy pretende dar resposta. O “bichinho” surgiu já há cerca de dez anos e tem vindo a ser amadurecido, conta. A marca de consultoria nasce integrada na Airprox Connecting Business, empresa fundada por Fernando Appleton — seu marido — já no final de 2020, e que se tem “mantido relativamente adormecida”.

O novo projeto nasce então da necessidade de dar resposta a desafios transversais e complexos, oferecendo um acompanhamento “pragmático e agnóstico” que se adapta tanto a pequenas e médias empresas quanto a grandes organizações. O ponto de partida é “olhar para a empresa, produtos ou departamentos como unidades de criação de valor” e procurar a melhor forma de o potenciar.

A intervenção pode ser num desafio já reconhecido — clarificação de qual o propósito da marca, aumentar número de clientes, alinhamento da comunicação interno, lançamento de um produto, dá como exemplos — ou na procura de respostas para o médio prazo, explica.

Para o fazer, Filipa Appleton aposta no que chamou de Clarity Method, que tem vindo a desenvolver e que passa pela identificação e análise da questão a abordar, das ações e entregáveis que é necessário desenvolver para lhe dar resposta, e depois do acompanhamento e medição. “Enduring value” é sempre o objetivo último, diz.

“Depois de 25 anos a servir marcas, chegou a altura de poder colocar este conhecimento ao serviço de marcas de uma forma mais transversal“, resume Filipa Appleton, na opinião de quem “os desafios de marcas e organizações são muito mais transversais do que podemos imaginar”.

“É um projeto super desafiante, mas acredito que pode trazer muito valor ao mercado”, aponta a profissional, que pretende trabalhar tanto diretamente como marcas como ajudar a desenhar, para agências, a estratégia.

Como concorrência, Filipa Appleton identifica as áreas de estratégia, de consultoras ou mesmo de agências. “A Airprox Consultancy servirá para alavancar valor”, defende, utilizando a ideia que se sozinhas as empresas/pessoas podem avançar de forma mais rápida, em conjunto vão mais longe.

Neste último mês, além de registar a marca e trabalhar no lançamento do site, Filipa Appleton já tem levado a cabo algumas reuniões com potenciais clientes, estando já a desenvolver projetos nas áreas de turismo e bebidas e também banca e energia.

Nesta fase inicial, Filipa Appleton conta com algum apoio de back office da empresa na qual nasce a consultora, recorrendo a colaborações externa para projetos concretos.

E daqui a um ano? “Imagino a Airprox Consultancy com uma discussão sólida com vários parceiros e clientes. E a brindar a todos os projetos que levamos a cabo, sendo mais relevantes para os clientes que servimos“, responde.