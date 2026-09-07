Ex-Lusitania Fernando Dias Nogueira processa Fidelidade e Tranquilidade

No âmbito do caso Cartel dos Seguros, Fernando Dias Nogueira, presidente entre 2006 e 2012 do então Instituto de Seguros de Portugal (ISP) – designação da atual Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões –, colocou agora ações em tribunal contra as seguradoras Fidelidade e Tranquilidade, atualmente Generali, noticiou o jornal Público (acesso pago) na edição desta segunda-feira.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Segundo o jornal, que não conseguiu declarações de qualquer das partes envolvidas, a ação judicial de Fernando Dias Nogueira deu entrada no Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, localizado em Santarém, e tem um valor de 50 mil euros, segundo os registos do portal Citius.

Ainda segundo o jornal, o ex-presidente do supervisor de seguros processa a Fidelidade e a Generali por informações prestadas à Autoridade da Concorrência, no sentido de conseguirem clemência nas condenações no âmbito do caso Cartel dos Seguros. Esse facto terá prejudicado a carreira profissional de Fernando Nogueira à frente das seguradoras do Montepio, para onde transitou após deixar a presidência do ISP.