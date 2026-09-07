Ex-Lusitania Fernando Dias Nogueira processa Fidelidade e Tranquilidade
O ex-presidente da ASF (antes denominada ISP) e, posteriormente, da Lusitania, vai para tribunal acionando as duas seguradoras que conseguiram acordos no caso Cartel de Seguros.
No âmbito do caso Cartel dos Seguros, Fernando Dias Nogueira, presidente entre 2006 e 2012 do então Instituto de Seguros de Portugal (ISP) – designação da atual Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões –, colocou agora ações em tribunal contra as seguradoras Fidelidade e Tranquilidade, atualmente Generali, noticiou o jornal Público (acesso pago) na edição desta segunda-feira.
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Segundo o jornal, que não conseguiu declarações de qualquer das partes envolvidas, a ação judicial de Fernando Dias Nogueira deu entrada no Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, localizado em Santarém, e tem um valor de 50 mil euros, segundo os registos do portal Citius.
Ainda segundo o jornal, o ex-presidente do supervisor de seguros processa a Fidelidade e a Generali por informações prestadas à Autoridade da Concorrência, no sentido de conseguirem clemência nas condenações no âmbito do caso Cartel dos Seguros. Esse facto terá prejudicado a carreira profissional de Fernando Nogueira à frente das seguradoras do Montepio, para onde transitou após deixar a presidência do ISP.
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