Combustíveis

Fim do apoio aos combustíveis põe “em risco” continuidade do transporte público, alertam empresas

Associação que representa empresas de transportes de passageiros calcula custo adicional de 15 milhões, entre julho e setembro, provocado por escalada dos preços e pede ao Governo que mantenha apoio.

As empresas de transportes de passageiros avisam que o fim do apoio extraordinário pode comprometer a capacidade de alguns operadores manterem a sua oferta e os níveis de serviço contratados, devido à escalada dos preços dos combustíveis. A ANTROP – Associação Nacional de Transportes de Passageiros pede ao Governo que mantenha o apoio extraordinário ao setor enquanto se mantiverem as condições excecionais no mercado, que, calcula, já custaram mais 15 milhões ao setor entre julho e setembro.

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O Governo anunciou em junho um apoio extraordinário para as empresas de transportes públicos de passageiros no valor de 420 euros por mês por autocarro durante três meses para compensar o aumento abrupto dos preços dos combustíveis verificado na sequência do conflito armado no Médio Oriente, desde o final de fevereiro. O apoio tinha uma dotação de 15 milhões de euros, mas “o período de três meses considerado para efeitos do apoio terminou, não estando atualmente prevista a sua continuidade, apesar de se manter a pressão extraordinária sobre os custos dos operadores”, avisa a associação.

Perante uma situação extraordinária cuja duração não é possível antecipar, a resposta pública deve poder acompanhar a evolução efetiva do mercado, em vez de ficar limitada a um período administrativo previamente definido.

ANTROP

“O Governo reconheceu a existência de uma situação extraordinária e a necessidade de apoiar os operadores. Essa situação não terminou ao fim de três meses”, atira a ANTROP. “O que defendemos é que a resposta pública permaneça alinhada com a realidade económica que lhe deu origem e se mantenha enquanto subsistirem as condições excecionais que justificaram a medida”, argumenta. “Perante uma situação extraordinária cuja duração não é possível antecipar, a resposta pública deve poder acompanhar a evolução efetiva do mercado, em vez de ficar limitada a um período administrativo previamente definido”, reforça.

Face à situação atual, a associação defende “a continuidade do apoio extraordinário, acompanhada de uma avaliação regular da evolução dos preços dos combustíveis e do respetivo impacto na estrutura de custos dos operadores, permitindo ajustar ou terminar a medida em função da evolução efetiva do mercado”.

Os preços dos combustíveis dispararam no início desta semana, a refletirem os aumentos nos mercados internacionais. Uma escalada que tem pressionado os operadores de transportes, que são forçados a suportar custos adicionais, sem possibilidade de passar estes aumentos para os utilizadores de transportes públicos.

“Os operadores de transporte público continuam expostos a um aumento relevante e exógeno do preço dos combustíveis, num setor em que as obrigações de serviço público impõem a manutenção da oferta, das frequências e dos níveis de serviço e limitam a possibilidade de repercutir, no imediato, estes acréscimos de custo”, justifica a ANTROP.

A associação nota ainda que “os operadores não podem simplesmente ajustar a sua operação à evolução dos encargos”, uma vez que “estão vinculados a contratos de serviço público de e têm de assegurar as carreiras, horários e frequências contratualizados, independentemente das variações extraordinárias dos fatores de produção”.

De acordo com os cálculos da ANTROP, considerando o preço médio do gasóleo observado entre o início de julho e 24 de agosto de 2026, “o aumento face ao nível de referência anterior à crise situa-se em cerca de 0,289 euros por litro, o que se consubstancia, para o período de julho a setembro, num impacto agregado estimado próximo de 15 milhões de euros, no pressuposto de manutenção, em setembro, dos níveis de preço observados até ao final de agosto”.

A ANTROP apela ao Executivo que siga o exemplo espanhol, onde foi implementada uma abordagem de acompanhamento da evolução do mercado, com as medidas extraordinárias de apoio ao transporte rodoviário a serem prolongadas para o período de julho a setembro, prevendo-se mecanismos de ajustamento em função da evolução dos indicadores relevantes.

“Para a ANTROP, esta lógica de acompanhamento deve também ser considerada em Portugal: assegurar uma resposta temporária enquanto persistir a disrupção extraordinária e avaliar regularmente, com base em critérios objetivos, se continuam reunidas as condições que justificam a sua manutenção”, defende.

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