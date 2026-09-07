“Fixação de preços, já!”. Micro e PME exigem “medidas imediatas” nos combustíveis

“Fixação de preços, já!”. A Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas (CPPME) exige “medidas imediatas para travar o aumento brutal dos combustíveis e impedir uma crise económica” em Portugal, de forma a proteger estas empresas que “vivem já uma situação de asfixia diária”.

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A estrutura liderada por Jorge Pisco considera “urgente controlar os preços dos combustíveis e travar a escalada dos custos que está a colocar em risco a sobrevivência de milhares de empresas e explorações agrícolas”, falando de uma crise que “está cada vez mais próxima e ameaça atingir em particular aqueles que constituem a base da economia nacional”.

Lembrando o comboio de tempestades no início deste ano, a CPPME alerta que estas empresas “podem ser novamente abalroadas pelo aumento brutal dos combustíveis e pelo consequente agravamento dos preços das matérias-primas, dos transportes, da energia e de todos os serviços que influenciam diretamente a sua atividade”.

“Não é possível pedir às micro e PME que suportem indefinidamente o aumento dos custos de produção, dos transportes, da energia e das matérias-primas, enquanto os seus rendimentos e margens permanecem esmagados”, acrescenta a confederação sediada no Seixal, no mesmo comunicado enviado às redações.

Insistindo que “não pode ser exigido às empresas um esforço permanente e ilimitado” e sustentando que “a economia nacional não pode continuar a pagar o preço da inação”, a CPPME exige ao Governo a “adoção imediata” de sete medidas: