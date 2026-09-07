Fundação Jiménez Díaz lança uma Unidade de Podologia e Biomecânica

A Fundação Jiménez Díaz lançou uma Unidade de Podologia e Biomecânica para prevenir, detetar e tratar distúrbios, lesões e limitações funcionais dos pés e membros inferiores. Segundo a Fundação, este novo serviço de saúde proporcionará tratamento abrangente para esses distúrbios, lesões e limitações funcionais, otimizando a mobilidade, reduzindo ou eliminando a dor e prevenindo o surgimento de novas lesões ou o agravamento das já existentes.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Estima-se que até oito em cada dez pessoas possam sofrer de problemas nos pés, dependendo da idade, atividade física e doenças prévias, incluindo alterações biomecânicas e estruturais como fascite plantar, hálux valgo (joanetes), dedos em garra, pés planos ou valgos, metatarsalgia (dor na planta do pé), entre outras; alterações no pé diabético, alterações pediátricas, lesões desportivas e até mesmo alterações biomecânicas em condições pós-cirúrgicas.

Este cenário, que se soma ao facto de 20% da população europeia sofrer de dor crónica, segundo dados da Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP), e ao aumento da atividade desportiva na população em geral, para além de atletas de alto nível e praticantes de desporto adaptado, evidencia a necessidade de cuidados, como salienta a Fundação Hospital Universitário Jiménez Díaz .

Assim, com o objetivo de melhorar a saúde, a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas afetadas por essas condições clínicas, um ano após a sua inauguração para tratar todas as doenças musculoesqueléticas e desportivas de forma multidisciplinar, a Unidade de Dor, Terapias Regenerativas e Medicina desportiva do centro de Madrid acaba de ampliar seu portfólio de serviços, oferecendo agora serviços de Podologia e Biomecânica.

Especificamente, este novo dispositivo de saúde permitirá a prevenção, deteção precoce e tratamento abrangente de alterações, lesões ou limitações funcionais dos pés e membros inferiores, otimizando a mobilidade, reduzindo ou eliminando a dor e prevenindo o surgimento de lesões ou o agravamento das já existentes.

Para isso, e sob a coordenação de Sara Parejo, especialista em biomecânica desportiva, pé diabético e cirurgia minimamente invasiva, a unidade realiza estudos biomecânicos que, por meio de tecnologia avançada e uma avaliação personalizada, analisam a posição e a amplitude de movimento das articulações dos pés, tornozelos, joelhos e quadris, a fim de oferecer uma proposta terapêutica personalizada em caso de deteção de qualquer problema.

“Trata-se de uma avaliação especializada que analisa o movimento do paciente: como ele caminha, como corre, como distribui e/ou compensa a carga nos pés e membros inferiores, tanto estática quanto dinamicamente”, explicou Parejo. “Com os resultados obtidos, elaboramos tratamentos individualizados que melhoram a saúde e o bem-estar”, acrescentou, especificando: “Em última análise, a biomecânica não se resume a estudar como uma pessoa caminha; analisamos como ela se move, como caminha ou corre, como gerencia as cargas e quais fatores podem estar relacionados ao aparecimento, persistência ou recorrência — o que pode ser relevante em certos casos — de problemas. A partir daí, desenvolvemos as estratégias de tratamento mais adequadas para cada caso, visando melhorar e até mesmo ajudar a eliminar a dor.”

O portfólio de serviços do novo equipamento inclui análise biomecânica da marcha, que examina os padrões de caminhada para identificar alterações biomecânicas que podem afetar os pés ou outras articulações; e análise biomecânica da corrida, que avalia a técnica e os padrões de movimento para prevenir lesões, melhorar a eficiência e otimizar o desempenho. Palmilhas ortopédicas personalizadas também são projetadas para atender às necessidades de cada paciente, melhorando o suporte, reduzindo a dor e promovendo a função adequada dos pés. Além disso, a amplitude de movimento tridimensional, as forças e as pressões plantares estáticas e dinâmicas são analisadas em cirurgias de tornozelo, joelho, quadril, coluna e ombro para prevenir e tratar lesões. “Cada tratamento é adaptado às características, à atividade física e aos objetivos do paciente, com consultas regulares para garantir os melhores resultados”, explica o chefe da unidade.

Tudo isto proporciona um serviço de saúde especializado disponível para um público-alvo diversificado, que vai desde atletas amadores e profissionais até pessoas que simplesmente desejam prevenir lesões e melhorar sua qualidade de vida, incluindo aquelas que sofrem de dores nos pés, tornozelos, joelhos ou quadris, pessoas que passam muitas horas em pé, crianças com distúrbios de marcha ou postura, ou pessoas com risco de ulceração.