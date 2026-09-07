Fundo dos donos da Louis Vuitton vai comprar competição de fitness Hyrox

O fundo de private equity norte-americano L Catterton, apoiado pelo grupo LVMH e pela holding familiar do empresário francês Bernard Arnault, está prestes a fechar a compra da competição de fitness Hyrox. O acordo que será assinado “em breve” dará à empresa suíço-alemã uma avaliação de aproximadamente 600 milhões de euros, segundo a informação avançada esta segunda-feira pela Bloomberg.

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A sociedade de investimento com sede no Connecticut estará também a considerar envolver parceiros internacionais neste processo, incluindo eventuais coinvestidores da Ásia, uma vez que o concurso de treino desportivo tem estado a conquistar cada vez mais fãs na China continental, Hong Kong, Singapura e Japão. O mesmo se passa em Portugal, onde a competição – geralmente, indoor – de corrida e exercícios funcionais tem ganhado popularidade.

Nascida em 2017, na cidade de Hamburgo, na Alemanha, o Hyrox pertence à empresa suíça de marketing Infront Sports & Media AG, detida pelo grupo chinês Dalian Wanda. A modalidade desportiva foi ganhando mais participantes nas competições, organizadas por todo o mundo, e tornou-se nas modalidade desportivas de crescimento mais rápido após a pandemia de Covid-19. O modelo da corrida Hyrox tem uma sequência com vários trechos que totalizam 8km, além dos exercícios funcionais com pesos, cordas, bolas (wall balls) ou remo.

No ano passado, um consórcio liderado pela Boyu Capital esteve em negociações para adquirir a Infront. Mais tarde, no passado mês de junho, a Sky News noticiou em primeira mão que a L Catterton – que conta com investimentos na rede de ginásios de luxo Equinox ou na fabricante de remos ergométricos Hydrow – tinha entrado na corrida para ficar com as corridas Hyrox.