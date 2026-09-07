Goldenergy quer apoiar 100 clubes de futebol de formação. Cândido Costa é rosto da iniciativa

A par da participação em ações de divulgação da iniciativa da Goldenergy, nomeadamente através redes sociais e na antena da Rádio Comercial, Cândido Costa visitará alguns dos clubes.

A Goldenergy, marca comercializadora de eletricidade, lançou o programa Green Team, através do qual quer apoiar, numa primeira fase, até 100 de clubes de futebol nos escalões de formação. A iniciativa, aberta a qualquer clube, associação ou equipa, estará especialmente focada nos pequenos emblemas locais.

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“O desporto de formação é um importante motor de desenvolvimento das comunidades locais, criando oportunidades e reforçando os laços entre crianças, famílias, clubes e instituições. A Goldenergy quer estar presente nestes espaços de crescimento e, com humildade, dar o seu contributo para ajudar a construir comunidades mais fortes”, explica Miguel Checa, general manager da empresa, citado em comunicado.

O programa prevê o apoio a clubes de futebol de formação de Portugal Continental através da oferta de equipamentos oficiais Green Team, além do acesso a desafios com prémios adicionais ao longo da época.

A iniciativa conta com a participação do ex-futebolista, comentador e apresentador televisivo Cândido Costa, que se junta à Goldenergy como embaixador do Green Team. A par da participação em ações de divulgação da iniciativa, nomeadamente através redes sociais e na antena da Rádio Comercial, Cândido Costa visitará alguns dos clubes aderentes.

A candidatura ao programa Green Team pode ser realizada por qualquer cliente Goldenergy que tenha ligação ao clube, desde o treinador e funcionários aos pais dos atletas. A inscrição é gratuita e e todos os clubes que cumpram os critérios de elegibilidade definidos no regulamento, nomeadamente a confirmação de que se trata de uma equipa amadora, recebem o equipamento oficial.