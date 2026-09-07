Governo investe mais de 17 milhões de euros em equipamentos informáticos na Justiça

O Ministério da Justiça, através do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, vai distribuir até ao final do ano mais de 24 mil novos equipamentos informáticos pelos organismos da Justiça. Em comunicado, o órgão explica que o investimento totaliza mais de 17 milhões de euros e é financiado a 100% pelo Plano de Recuperação e Resiliência.

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“É assim que se moderniza a Justiça: com planeamento, com rigor e com investimento concreto nas condições de quem nela trabalha todos os dias”, refere em comunicado a ministra da Justiça Rita Alarcão Júdice.

Dos 17 milhões de euros gastos em 24.548 equipamentos, cerca de 13 milhões são referentes à aquisição de 16.162 computadores portáteis, cerca de 3,85 milhões referentes a 5.856 computadores de secretária e os restantes 163 mil euros para 2.530 monitores.

A distribuição abrange 13 organismos e serviços da área da Justiça, incluindo os tribunais, o Centro de Estudos Judiciários, a Polícia Judiciária, os Serviços Prisionais, os Registos e o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses.

Foi ainda feita a aquisição de 9.204 monitores pela Direção-Geral da Administração da Justiça, para magistrados, procuradores e oficiais de justiça, num investimento de 1,9 milhões de euros.

“A operação envolve uma primeira fase de distribuição pelos serviços da Justiça e prossegue ao longo dos próximos meses, de acordo com o planeamento definido para cada organismo. Entre os principais destinatários encontra-se a Direção-Geral da Administração da Justiça, responsável pela gestão dos meios dos tribunais”, referem em comunicado.

Esta aquisição resulta de um procedimento centralizado lançado pelo IGFEJ em outubro de 2025, depois de um levantamento das necessidades dos diferentes organismos da área da Justiça.

“A renovação do parque informático permite disponibilizar hardware e software atualizados, reforçar a segurança dos sistemas e aumentar a mobilidade dos profissionais. A substituição de parte dos equipamentos de secretária por computadores portáteis cria também melhores condições para o trabalho em diferentes locais”, acrescentam.