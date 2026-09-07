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Exclusivo Governo já não prevê cobrar pela Carteira Digital da Empresa. Até ao fim do mês chegam mais serviçospremium

O Governo deu um passo atrás na cobrança da Carteira Digital da Empresa, que continuará gratuita apesar do reforço de funcionalidades. Este mês chegam o Documento Único Automóvel, seguros e alvarás.

Depois de ter admitido, no início deste ano, a possibilidade de cobrar por funcionalidades mais avançadas da Carteira Digital da Empresa, o Governo mudou de estratégia e já não prevê, para já, introduzir custos associados ao serviço. Em resposta enviada ao ECO, fonte oficial do Ministério da Reforma do Estado esclarece, no mês em que serão disponibilizados novos serviços, que “a Carteira Digital da Empresa é disponibilizada gratuitamente às empresas, não estando previstas alterações a esse serviço a nível de custos”.

A possibilidade de cobrança tinha sido avançada pelo ministro da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, aquando da apresentação da Carteira Digital da Empresa, em janeiro. “A Carteira que apresentamos hoje é gratuita…

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