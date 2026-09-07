Combustíveis

Governo rejeita aproveitamento com subida dos combustíveis. Apoio à compra de botijas de gás prolongado até final do ano

O desconto de 25 euros vai manter-se para lá de setembro, de acordo com a responsável pela pasta da Energia.

O apoio à compra de botijas de gás vai vigorar até ao final do ano, anunciou a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho. A governante defendeu ainda ser injusta a acusação de que o Governo está a obter proveitos com a subida dos preços dos combustíveis.

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O desconto na botija solidária foi estendido [inicialmente] até setembro e decidimos que irá vigorar ate ao final do ano“, informou a ministra, numa conferência de imprensa que decorreu no final desta quarta-feira.

Em meados de agosto, o ministério do Ambiente já havia comunicado que as verbas do Fundo Ambiental haviam sido ‘reorganizadas’ de forma a permitir o “reforço significativo” da verba destinada ao apoio para a aquisição de gás engarrafado, destinado a consumidores domésticos beneficiários da tarifa social de energia elétrica.

Este apoio passou a dispor de mais 2,9 milhões de euros, perfazendo um total de 3,7 milhões, com o objetivo de garantir a continuidade e a execução do programa, “atendendo à evolução da procura e à necessidade de garantir a resposta atempada”.

Governo garante não estar a ‘lucrar’

O Governo não está a lucrar com esta crise dos combustíveis“, garantiu, na mesma ocasião, a governante. Maria da Graça Carvalho.

A ministra indicou que o Governo vai manter o apoio que tem aplicado até ao momento, de devolução do montante adicional arrecadado em IVA — Imposto sobre o Valor Acrescentado, através do ISP — Imposto sobre os Produtos Petrolíferos.

(Notícia em atualização)

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