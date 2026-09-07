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Herdeiro da EssilorLuxottica pede nova estratégia

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Leonardo Maria Del Vecchio defende uma nova fase para o grupo de ótica após a queda superior a 50% em bolsa e critica a gestão da holding familiar Delfin.

A EssilorLuxottica precisa de uma nova estratégia depois de perder mais de metade do valor em bolsa nos últimos meses, defendeu Leonardo Maria Del Vecchio, filho do fundador do grupo, segundo a Reuters (em inglês). O empresário abandonou em agosto os cargos de gestão que exercia na dona da Ray-Ban e da Oakley, após notícias sobre tensões com o presidente executivo, Francesco Milleri.

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Del Vecchio mantém-se como investidor através da Delfin, que controla 32,4% da EssilorLuxottica. Para o empresário, o grupo de ótica representa o principal investimento industrial e o legado que deve ser protegido pela holding familiar.

A Delfin detém também participações em vários grupos financeiros italianos, incluindo 17,5% do Monte dei Paschi di Siena. Del Vecchio afirmou que os bancos são investimentos financeiros e criticou a alegada falta de transparência do conselho de administração da holding.

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