Atualidade

IPMA coloca sete distritos sob aviso amarelo até às 21:00 devido ao calor

  • Lusa
  • 7:10

Beja, Castelo Branco, Évora, Faro, Lisboa, Setúbal e Portalegre são os distritos assinalados pelo IPMA devido aos "valores elevados da temperatura máxima".

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso de tempo quente para sete distritos de Portugal continental, até às 21:00 desta segunda-feira.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Beja, Castelo Branco, Évora, Faro, Lisboa, Setúbal e Portalegre são os distritos assinalados pelo IPMA, num comunicado, devido aos “valores elevados da temperatura máxima”.

O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente períodos de céu pouco nublado ou limpo, temporariamente nublado no litoral Norte e Centro.

A previsão aponta ainda para uma pequena descida da temperatura mínima no interior e pequena subida no sotavento algarvio.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 15 graus Celsius (Bragança) e os 24 (Faro) e as máximas entre os 25 (Aveiro) e os 38 (Beja).

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

IPMA coloca sete distritos sob aviso amarelo até às 21:00 devido ao calor

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.