IPMA coloca sete distritos sob aviso amarelo até às 21:00 devido ao calor
Beja, Castelo Branco, Évora, Faro, Lisboa, Setúbal e Portalegre são os distritos assinalados pelo IPMA devido aos "valores elevados da temperatura máxima".
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso de tempo quente para sete distritos de Portugal continental, até às 21:00 desta segunda-feira.
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Beja, Castelo Branco, Évora, Faro, Lisboa, Setúbal e Portalegre são os distritos assinalados pelo IPMA, num comunicado, devido aos “valores elevados da temperatura máxima”.
O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.
O IPMA prevê para hoje no continente períodos de céu pouco nublado ou limpo, temporariamente nublado no litoral Norte e Centro.
A previsão aponta ainda para uma pequena descida da temperatura mínima no interior e pequena subida no sotavento algarvio.
As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 15 graus Celsius (Bragança) e os 24 (Faro) e as máximas entre os 25 (Aveiro) e os 38 (Beja).
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