Irão vai anunciar nova zona restrita no Golfo e corredor em Ormuz

Teerão deverá anunciar nos próximos dias uma nova zona no Golfo, enquanto prepara com Omã mapas de um corredor marítimo que ficará sob gestão iraniana.

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O Irão vai anunciar nos próximos dias uma nova zona restrita no Golfo e novos mapas para um corredor marítimo através do Estreito de Ormuz, numa altura em que prosseguem a troca de ataques entre Teerão e os Estados Unidos.

A nova zona começará a partir do ponto onde começa o bloqueio norte-americano ao país e irá estender-se para outras áreas do Golfo, segundo afirmou Mohsen Rezaei, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão, à televisão estatal, vincando que os navios que entrarem nessa zona serão incluídos numa lista de sanções, embora não tenha apresentado mais detalhes sobre a medida.

Em paralelo, o Irão e Omã estão a finalizar mapas com as novas rotas de passagem pelo Estreito de Ormuz, uma importante via para o transporte de energia que continua praticamente fechada ao tráfego de petroleiros.

“Os mapas de um novo corredor internacional, que se situa em águas iranianas e omanitas, e que será gerido pelo Irão, foram acordados e deverão ser assinados nos próximos dias”, afirmou Rezaei, citado pela Reuters.

O responsável acrescentou que Teerão só garantirá a abertura do Estreito de Ormuz quando Washington cessar aquilo que classifica como “sabotagem, ameaças e ataques” contra o Irão.

O anúncio surge depois de um novo fim de semana de ataques contra navios na região. As forças norte-americanas atingiram três petroleiros iranianos no sábado, segundo o Comando Central dos EUA (CENTCOM), depois de ataques da Guarda Revolucionária iraniana contra navios de guerra norte-americanos que patrulhavam águas regionais.

As passagens de embarcações pelo Estreito de Ormuz caíram entretanto para o nível mais baixo desde maio. Segundo dados de transporte marítimo da Kpler citados pela Reuters, uma média de apenas 10 navios de mercadorias por dia atravessou o estreito nos últimos dez dias.