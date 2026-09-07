Irão vai anunciar nova zona restrita no Golfo e corredor em Ormuz
Nova zona começará a partir de onde começa o bloqueio norte-americano ao Irão e irá estender-se para outras áreas do Golfo. Os navios que entrarem na zona serão incluídos numa lista de sanções.
Teerão deverá anunciar nos próximos dias uma nova zona no Golfo, enquanto prepara com Omã mapas de um corredor marítimo que ficará sob gestão iraniana.
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O Irão vai anunciar nos próximos dias uma nova zona restrita no Golfo e novos mapas para um corredor marítimo através do Estreito de Ormuz, numa altura em que prosseguem a troca de ataques entre Teerão e os Estados Unidos.
A nova zona começará a partir do ponto onde começa o bloqueio norte-americano ao país e irá estender-se para outras áreas do Golfo, segundo afirmou Mohsen Rezaei, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão, à televisão estatal, vincando que os navios que entrarem nessa zona serão incluídos numa lista de sanções, embora não tenha apresentado mais detalhes sobre a medida.
Em paralelo, o Irão e Omã estão a finalizar mapas com as novas rotas de passagem pelo Estreito de Ormuz, uma importante via para o transporte de energia que continua praticamente fechada ao tráfego de petroleiros.
“Os mapas de um novo corredor internacional, que se situa em águas iranianas e omanitas, e que será gerido pelo Irão, foram acordados e deverão ser assinados nos próximos dias”, afirmou Rezaei, citado pela Reuters.
O responsável acrescentou que Teerão só garantirá a abertura do Estreito de Ormuz quando Washington cessar aquilo que classifica como “sabotagem, ameaças e ataques” contra o Irão.
O anúncio surge depois de um novo fim de semana de ataques contra navios na região. As forças norte-americanas atingiram três petroleiros iranianos no sábado, segundo o Comando Central dos EUA (CENTCOM), depois de ataques da Guarda Revolucionária iraniana contra navios de guerra norte-americanos que patrulhavam águas regionais.
As passagens de embarcações pelo Estreito de Ormuz caíram entretanto para o nível mais baixo desde maio. Segundo dados de transporte marítimo da Kpler citados pela Reuters, uma média de apenas 10 navios de mercadorias por dia atravessou o estreito nos últimos dez dias.
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