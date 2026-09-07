Livro de Mário Centeno lançado a 25 de setembro. Apresentação a cargo de Pacheco Pereira

O livro de memórias de Mário Centeno como ministro das Finanças já tem data de lançamento. Intitulada “Contas Certas”, a obra será lançada no dia 25 de setembro, às 18h30, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, e apresentada por José Pacheco Pereira.

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No início de maio, o Expresso noticiou que Mário Centeno estava a preparar um livro sobre os anos como ministro das Finanças do Governo socialista de António Costa. Em declarações ao semanário, o antigo governante adiantou na altura que seria “difícil” a obra estar pronta a tempo das leituras de verão.

Findo o período típico de férias balneares, o livro de Mário Centeno, escrito com o comentador e ex-jornalista Filipe Santos Costa, chega assim às livrarias no final de setembro, através da editora Clube do Autor.

Mário Centeno deixou de ser governador do Banco de Portugal em 2025, sucedendo-lhe no cargo Álvaro Santos Pereira. Já este ano, com 59 anos, passou à reforma, após ter chegado a acordo com o regulador bancário. Foi ministro das Finanças entre novembro de 2015 e junho de 2020, tendo sido eleito presidente do Eurogrupo em dezembro de 2017.