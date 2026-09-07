Kremlin não descarta retoma de negociações de paz trilaterais com Ucrânia e EUA

O Kremlin não exclui a retoma das negociações de paz entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos, numa nova tentativa de desbloquear as conversações destinadas a pôr fim à guerra, mas sem confirmar quando ou onde poderão decorrer, disse esta segunda-feira o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

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“Quanto à retoma do formato trilateral, vocês ouviram a declaração de Kiev ontem. O Sr. Kushner fez declarações nesse sentido. Também não descartamos a retomada desse formato trilateral, mas ainda é muito cedo para falar sobre o local e as datas exatas”, afirmou o porta-voz presidencial russo aos jornalistas, citado pela Reuters.

Peskov vincou não poder avançar detalhes sobre o conteúdo das mais recentes propostas norte-americanas nem sobre as questões que continuam a ser mais difíceis de resolver, admitindo a possibilidade de uma conversa telefónica entre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o seu homólogo norte-americano, Donald Trump, para discutir os contactos dos enviados de Washington.

“Sem dúvida, quaisquer tentativas representam um pequeno passo em direção à paz e realmente temos em alta consideração os esforços de construção da paz dos negociadores americanos. O próprio presidente Putin disse que tem em alta consideração os esforços do presidente Trump e que é grato a ele pelo seu compromisso com esse caminho rumo à paz”, frisou Peskov.

Contudo, Peskov acrescentou que Moscovo ainda não tinha recebido informação sobre os contactos mantidos pelos enviados norte-americanos, Steve Witkoff e Jared Kushner, com responsáveis ucranianos durante a passagem por Kiev no domingo.

Os enviados de Trump assinalaram este domingo que as primeiras conversações em Kiev com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, foram “muito significativas” e permitiram “aprender muito”, acrescentando que esperam ter “aberto novas vias” para alcançar uma proposta que acabe com a guerra entre Kiev e Moscovo.