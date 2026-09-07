Lloyds aumenta 6,9% nos prémios de seguros

O mercado de seguros e resseguros especializado Lloyds registou um aumento de 6,9% nos prémios brutos emitidos durante o primeiro semestre de 2026, atingindo os 34,7 mil milhões de libras (cerca de 40,4 mil milhões de euros). O desempenho da Lloyds foi impulsionado por um forte crescimento de 15,8% no volume de negócio de syndicates novos e existentes, que compensou o contexto de preços mais baixos.

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O mercado registou ainda um resultado de subscrição de 1,9 mil milhões de libras (2,21 mil milhões de euros) e um rácio combinado de 90,8%, (frente aos 92,5% no primeiro semestre de 2025), beneficiando de uma menor incidência de catástrofes naturais. Este cenário refletiu-se na descida do rácio de grandes sinistros para 6,8% (vs. 10,4% no período homólogo). Em sentido inverso, o rácio combinado subjacente subiu para 84% e o rácio de despesas avançou ligeiramente para 36,4%.

Apesar da resiliência operacional, o lucro antes de impostos da Lloyds recuou para 3,5 mil milhões de libras (4,07 mil milhões de euros) no semestre, abaixo dos 4,2 mil milhões de libras (4,89 mil milhões de euros) registados no primeiro semestre de 2025. O abrandamento foi influenciado pelo menor desempenho dos ativos de balanço: os retornos de investimento caíram para 1,8 mil milhões de libras (1,6%), face aos 3,1% do ano anterior, impactados pelo alargamento das taxas de juro e tensões geopolíticas.

A 30 de junho de 2026, a Lloyds tinha um total de capital, reservas e empréstimos subordinados de 48,4 mil milhões de libras (56,33 mil milhões de euros), face aos 49,8 mil milhões de libras (57,96 mil milhões de euros) registados no final de 2025.

O rácio de solvência permaneceu estável, nos 199%, face aos 200% registados no final de 2025.

Em comunicado, Patrick Tiernan, Chief Executive da Lloyds, sublinhou que os resultados demonstram a solidez dos syndicates, mas deixou um aviso ao setor: “Desempenho e risco elevado estão longe de ser mutuamente exclusivos. A disciplina de subscrição e a inovação continuam a ser as chaves para manter a rentabilidade e a qualidade dos resultados.”