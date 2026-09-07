Morreu Nuno Cardoso, antigo presidente da Câmara do Porto (1961-2026)

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Nuno Cardoso, antigo presidente da Câmara Municipal do Porto, morreu esta madrugada aos 64 anos, vítima de doença prolongada.

Segundo o Jornal de Notícias, que avançou a notícia, Nuno Cardoso estava internado há duas semanas no Hospital de Santo António, no Porto, onde acabou por falecer.

Natural do Peso da Régua, liderou o município da Invicta entre 1999 e 2001, em substituição do socialista Fernando Gomes — que na altura saiu para ministro da Administração Interna do Executivo de António Guterres –, tendo gerido pastas como a Porto 2001 – Capital Europeia da Cultura e a construção do Metro do Porto.

Licenciado na Faculdade de Engenharia pela Universidade do Porto (FEUP), onde era professor auxiliar convidado no departamento de Engenharia Informática, concorreu como independente nas autárquicas de 2013, que elegeram Rui Moreira pela primeira vez, e avançou também na última corrida autárquica, ganha por Pedro Duarte em outubro de 2025, obtendo 1,9% (2.190 votos).