Mota-Engil assina contrato de 178 milhões de euros em Moçambique
Obra para o projeto de gás natural da ExxonMobile em Cabo Delgado, em consórcio com a Bonatti Spa, terá um prazo de 27 meses, “iniciando-se os trabalhos de imediato”.
A Mota-Engil anunciou esta segunda-feira a assinatura de um contrato em Moçambique, em consórcio com a Bonatti Spa (50%), para desenvolver os “Early Works” para a Área 4 da Mozambique Rovuma Ventures, liderada pela ExxonMobil, localizado na península de Afungi em Cabo Delgado.
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Segundo a informação comunicada esta manhã à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), obtido através da sua participada Mota-Engil África, o valor do contrato ascende a 207 milhões de dólares americanos (178 milhões de euros) e terá um prazo de 27 meses, “iniciando-se os trabalhos de imediato”.
“Os trabalhos contemplam a movimentação de terras, infraestruturas, a construção da 2.ª fase do Pioneer Camp, a construção do Operational Camp e estruturas complementares, bem como a operação e manutenção dos acampamentos construídos”, resume a companhia.
Com mais esta adjudicação, como destaca no mesmo comunicado, o grupo liderado por Carlos Mota Santos, que no primeiro semestre deste ano aumenta os lucros em 24% para 74 milhões de euros, “reforça a carteira de encomendas em Moçambique, numa área geográfica com grande potencial de crescimento”.
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