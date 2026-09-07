Orçamento do Estado 2027

OE2027: Governo vai reunir-se com todos os partidos “no final do mês”

  • Lusa
  • 18:04

As reuniões do Governo com os partidos vão realizar-se, como habitualmente, na Assembleia da República, com vista à preparação do orçamento do próximo ano.

O Governo vai reunir-se com todos os partidos com assento parlamentar “no final do mês” sobre o Orçamento do Estado para 2027, disse à Lusa fonte do gabinete do ministro dos Assuntos Parlamentares.

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De acordo com o gabinete de Carlos Abreu Amorim, as reuniões do Governo com os partidos vão realizar-se, como habitualmente, na Assembleia da República, com vista à preparação do orçamento do próximo ano.

O presidente do Chega, André Ventura, afirmou esta segunda-feira que recebeu um pedido de reunião do executivo sobre o próximo Orçamento do Estado.

O Orçamento do Estado tem de ser entregue na Assembleia da República pelo Governo até 10 de outubro, data que, este ano, calha a um sábado. No ano passado, o Governo submeteu o documento no dia 09, na véspera do prazo limite e do último dia de campanha eleitoral autárquica.

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