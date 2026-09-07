Pérez-Llorca assessora sindicato financiador na compra do Fórum Algarve
A equipa da Pérez-Llorca envolvida na operação da compra do Fórum Algarve pela Alfana Investment Management foi coordenada pelo sócio da área de Bancário e Financeiro Carlos Vaz de Almeida.
A Pérez-Llorca assessorou o sindicato financiador no âmbito do financiamento associado à compra do Fórum Algarve pela Alfana Investment Management. A aquisição do centro comercial, situado em Faro, marca a primeira aquisição internacional da Alfana Investment Management. O Fórum Algarve deverá integrar o portefólio Rivoli Retail.
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A equipa da Pérez-Llorca envolvida na operação foi coordenada pelo sócio da área de Bancário e Financeiro Carlos Vaz de Almeida e contou com a participação da sócia Susana Estevão Gonçalves e dos associados Gonçalo Branco Pardal, João Soares Carvalho, Mariana Cabana, Miguel Brito da Silva, Miguel Teles e Sara Santos Dias
“A Pérez-Llorca prestou assessoria jurídica ao sindicato financiador no âmbito da estruturação, negociação e documentação do financiamento associado à operação”, explica a firma em comunicado.
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