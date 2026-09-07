UE anuncia investimento de 200 milhões na Gronelândia e reforço da cooperação
Von der Leyen assinou com os primeiros-ministros da Gronelândia e Dinamarca uma declaração conjunta que "reforça e amplia" a cooperação entre a UE e a ilha.
A União Europeia vai investir mais 200 milhões de euros na Gronelândia e reforçar a cooperação com o território, anunciou esta segunda-feira a presidente da Comissão Europeia, que defendeu que só os dinamarqueses e gronelandeses decidem o futuro da ilha.
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Numa conferência de imprensa em Nuuk, após uma visita de dois dias à Gronelândia, Ursula von der Leyen anunciou que, em 2026 e 2027, a União Europeia (UE) vai investir mais 200 milhões de euros em projetos ligados à conectividade, energias verdes e matérias-primas críticas naquele território autónomo dinamarquês.
“A Gronelândia é muito mais do que apenas um parceiro para a Europa. É um parceiro credível, um aliado estratégico e um membro precioso na nossa família europeia mais vasta“, declarou Von der Leyen perante os primeiros-ministros da Gronelândia, Jens-Frederik Nielsen, e da Dinamarca, Mette Frederiksen.
Além deste pacote de investimento de 200 milhões de euros, Von der Leyen assinou também com Nielsen e Frederiksen uma declaração conjunta, que “reforça e amplia” a cooperação entre a Gronelândia e a UE e que “reconhece a crescente importância estratégica” da ilha.
“Esta declaração reflete uma escolha clara por parte da Gronelândia de reforçar os laços com a UE – em consonância com os vossos valores, a vossa liberdade e os vossos interesses – mas também demonstra um forte interesse da Europa em fazer uma escolha: estar mais presente e envolver-se mais na Gronelândia e no Ártico“, afirmou Von der Leyen.
Após um ano em que o Presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou várias vezes usar força militar para anexar a Gronelândia – cujo território alegou ser imprescindível para a segurança nacional dos Estados Unidos -, Von der Leyen assegurou que a UE manifesta “total solidariedade com o Reino da Dinamarca e o povo da Gronelândia”.
“Queremos ser muito claros e reiterar que cabe ao povo da Gronelândia e da Dinamarca decidir o futuro da Gronelândia. A mais ninguém“, vincou, antes de recordar que “a integridade territorial, a soberania e a inviolabilidade das fronteiras são princípios fundamentais do direito internacional”.
Na conferência de imprensa, Von der Leyen afirmou que o pacote de 200 milhões de euros anunciado vai sobretudo servir para beneficiar a população da Gronelândia e garantir que se criam “mais empregos e crescimento” na ilha.
Entre os projetos que vão ser financiados através deste investimento, está o reforço das capacidades de satélite no território autónomo dinamarquês nos próximos cinco anos, que, segundo Von der Leyen, vai permitir que comunidades remotas no norte da Gronelândia tenham, já a partir de hoje, acesso mais rápido à Internet.
O pacote de financiamento vai também permitir um maior investimento nas energias verdes da Gronelândia, designadamente financiando a construção de novas centrais hidroelétricas na ilha.
Os 200 milhões de euros vão também servir para explorar os “vastos recursos” de que dispõe a Gronelândia em termos de matérias-primas críticas, designadamente apoiando dois projetos: um relativo à grafite e outro para “promover projetos de exploração mineira sustentável ligados à indústria europeia”.
No que se refere à declaração conjunta assinada esta segunda-feira entre a UE e a Gronelândia, Von der Leyen indicou que vai permitir criar “novas oportunidades para os jovens”, garantir que a ilha está melhor conectada, reforçar a preparação para crises e o combate às alterações climáticas.
Questionada se não teme que Donald Trump possa reagir a estes anúncios e que a Gronelândia se volte a tornar num foco de tensão na relação transatlântica, Von der Leyen saudou apenas o facto de que a ilha tenha conseguido “manter-se firme perante pressões enormes” e garantiu que a UE irá “manter-se firme ao seu lado”.
A primeira-ministra dinamarquesa salientou, por sua vez, que a Dinamarca é um “Estado soberano” e elogiou os dois acordos esta segunda-feira alcançados, considerando que são “marcos importantes” que trarão benefícios concretos para a população da Gronelândia.
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UE anuncia investimento de 200 milhões na Gronelândia e reforço da cooperação
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