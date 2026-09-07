Defesa

Volkswagen vende fábrica no norte da Alemanha que será reconvertida para armamento

  • Lusa
  • 12:35

A Volkswagen informou que chegou a um acordo com o estado da Baixa Saxónia e a Aurelius Capital para a venda da fábrica de Osnabrück, que irá produzir sistemas e componentes de defesa aérea.

O grupo automóvel alemão Volkswagen vai vender a fábrica de Osnabrück, que fabricará armamento para a Alemanha e para a Europa, com o objetivo de manter a maioria dos seus postos de trabalho a longo prazo.

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A Volkswagen informou esta segunda-feira que chegou a um acordo com o estado da Baixa Saxónia e a Aurelius Capital para a venda da fábrica de Osnabrück, situada no norte da Alemanha.

A Aurelius, na qualidade de acionista maioritária, irá adquirir a Volkswagen Osnabrück em conjunto com o estado da Baixa Saxónia.

A fábrica da Volkswagen em Osnabrück será gradualmente transformada num centro de excelência para soluções de segurança e defesa.

A Aurelius e o estado da Baixa Saxónia planeiam um primeiro projeto estratégico na área da defesa aérea, em conjunto com a Rafael Advanced Defense Systems, para produzir sistemas e componentes de defesa aérea destinados à Alemanha e à Europa.

A Volkswagen prevê, posteriormente, a concretização de novos projetos e colaborações com outras empresas.

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Volkswagen vende fábrica no norte da Alemanha que será reconvertida para armamento

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