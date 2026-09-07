Xiaomi e Huawei antecipam-se à Apple e lançam novos smartphones dobráveis

A Xiaomi apresentou esta segunda-feira, num evento na China, o Xiaomi 18 Fold, o novo smartphone dobrável topo de gama, poucos dias antes de a Apple apresentar a nova geração de iPhones.

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O equipamento da Xiaomi adota um formato semelhante ao de um passaporte quando está fechado e, quando aberto, permite utilizar três aplicações lado a lado. O smartphone pesa 219 gramas e tem apenas 5,02 milímetros de espessura quando aberto, características que o CEO da empresa chinesa, Lei Jun, citado pela Reuters, apresentou como vantagens face aos modelos da Apple.

O Xiaomi 18 Fold está equipado com o XRing O3 AI, um processador desenvolvido internamente pela Xiaomi e suportado por inteligência artificial. Segundo Lei Jun, CEO da empresa, o chip apresenta uma resposta superior à do A19 Pro, da Apple. O equipamento utiliza ainda chips de memória DRAM fornecidos pela chinesa CXMT.

A bateria do dobrável conta com uma capacidade de 6.000 mAh, compatível com carregamento rápido a 60 W. Já o módulo de câmaras traseiras tem incorporado um sensor principal de 200 MP e uma lente telefoto de 50 MP, e uma ultra grande angular de 50 MP. Os preços do Xiaomi 18 Fold variam entre os 10.999 yuan (1.411 euros) e 14.999 yuan (1.924 euros) e ainda não há data para a chegada dos smartphones a mercados fora da China.

A Huawei também apresentou a nova geração do seu smartphone dobrável, o Mate XT2, reforçando a ofensiva chinesa no segmento poucos dias antes de uma provável entrada da Apple no mercado. O equipamento dobra-se duas vezes e transforma-se num ecrã com dimensões semelhantes às de um tablet.

O novo modelo está equipado com o processador Kirin 9050 Pro, desenvolvido pela Huawei, e inclui uma dobradiça redesenhada, maior resistência à água e um ecrã de privacidade que impede pessoas próximas de verem o conteúdo do dispositivo. A empresa afirma ainda que o novo modelo oferece 42% mais desempenho do que a geração anterior, segundo os próprios testes da Huawei.

Os preços começam nos 19.999 yuan (2.566 dólares) e chegam aos 24.999 yuan (3.207 euros), com as vendas a arrancarem a 12 de setembro. A Huawei mantém, assim, a liderança no mercado chinês de smartphones dobráveis, onde representou 68% das vendas no segundo trimestre.

A apresentação destes novos modelos acontece numa semana particularmente importante para o mercado dos smartphones dobráveis. A Apple prepara-se para entrar finalmente neste segmento, com a expectativa de apresentar um iPhone dobrável que deverá assumir a designação de iPhone Ultra. O equipamento deverá ser um dos principais destaques do evento da empresa, marcado para quarta-feira.