Acionistas do IBEX-35 demonstram apoio aos seus líderes com uma média superior a 90%

Os acionistas das empresas do IBEX-35 demonstraram um apoio esmagador aos seus principais líderes empresariais, com uma média superior a 90% nas votações de ratificação e reeleição dos seus presidentes executivos e CEOs realizadas em 2026. Os resultados refletem um amplo apoio aos líderes das principais empresas espanholas cotadas em bolsa e representam uma melhoria em relação aos registados nas suas nomeações anteriores.

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Nas reuniões do conselho deste ano, foi votada a permanência ou a nomeação de 19 presidentes executivos e diretores-gerais para o conselho. O apoio médio ultrapassou os 90% tanto entre os presidentes executivos quanto entre os diretores-gerais.

O apoio superior a 90% estende-se a Juan Santamaría, CEO da ACS; Luis Maroto, da Amadeus; Aditya Mittal, da ArcelorMittal; Marco Patuano, da Cellnex; Pere Viñolas, da Colonial; Marc Puig, de Puig; Antonio Huertas, da Mapfre; Francisco Reynés, da Naturgy; e Lakshmi Mittal, da ArcelorMittal e Marc Murtra, presidente executivo da Telefónica, em sua ratificação pela assembleia geral de 2025.

Também obtiveram maiorias acima desse nível Arturo Gonzalo Aizpiri, CEO da Enagás; Ignacio Madridejos, da Ferrovial; Luis Gallego, do IAG; Pedro Azagra, da Iberdrola; e Óscar García Maceiras, da Inditex. Da mesma forma, Josep Maria Recasens, CEO da Indra; Ismael Clemente, da Merlin Properties; José Manuel Albesa, de Puig; e Arturo Díaz-Tejeiro, de Solaria. A lista de renovações também inclui Maurici Lucena, Presidente e CEO da Aena, cuja continuidade no mandato foi aprovada por ampla maioria.

O apoio dos acionistas também foi evidente entre os presidentes não executivos, cujo apoio médio também ultrapassou os 90%. Ultrapassando individualmente este limiar estavam Ángel Simón da Indra; Tomás Muniesa do CaixaBank; Óscar Fanjul da Cellnex; William Connelly da Amadeus; Javier Ferrán do IAG; Marta Ortega da Inditex; e Antonio Llardén da Enagás.

Os conselhos também aprovaram as renovações de Juan José Brugera, da Colonial, e de Enrique Díaz-Tejeiro, da Solaria, completando a lista de presidentes não executivos.

Embora os resultados individuais variem, a avaliação geral demonstra forte apoio aos órgãos de administração das principais empresas de capital aberto. As maiorias obtidas em diversos setores endossam a continuidade de inúmeros líderes empresariais e dos seus mandatos à frente das suas empresas.