Defesa

Alemanha envia mais mísseis Patriot para Ucrânia antes do inverno

O ministro da Defesa alemão não revelou quantos mísseis serão enviados, mas avisou que Moscovo deverá intensificar os ataques a infraestruturas ucranianas com a chegada do frio.

Depois de o Reino Unido destinar um pacote de mais de 100 milhões de euros que inclui mísseis Patriot, drones e munições de artilharia de alto calibre, a Alemanha vai enviar mais mísseis de defesa aérea Patriot para a Ucrânia a partir das suas próprias reservas, numa altura em que Kiev antecipa um reforço dos ataques russos durante o inverno e admite dificuldades em intercetar mísseis balísticos da Rússia.

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O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, afirmou durante uma videoconferência dos aliados da Ucrânia ter decidido “entregar urgentemente” mísseis intercetores PAC-2 adicionais, mas sem revelar quantos serão enviados.

“Infelizmente, podemos esperar que os ataques aéreos russos aumentem novamente quando as temperaturas baixarem, e os danos serão então ainda maiores”, vincou Pistorius, citado pela Reuters. Segundo o responsável, Moscovo “está a tentar destruir a base económica e as infraestruturas críticas da Ucrânia através de ataques a portos, centrais elétricas e outros alvos civis”.

O ministro alemão anunciou também que Berlim vai aumentar as entregas de mísseis ar-ar e manter o fornecimento de drones e munições de longo alcance a Kiev. A necessidade de reforçar as reservas de defesa aérea ucranianas foi igualmente sublinhada pelo ministro da Defesa ucraniano, Yevhenii Khmara, que afirmou que a Ucrânia está a contratar cerca de mil mísseis Patriot, mas que a maioria só deverá ser entregue nos próximos anos.

O anúncio surge depois de a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, anunciarem que os Estados-membros da UE concordaram em autorizar a Ucrânia a comprar equipamento essencial para os sistemas Patriot a países fora do bloco europeu com fundos europeus.

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Tiago Martins d'Oliveira,

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