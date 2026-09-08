Luís Neves: “Estou absolutamente confortável com tudo o que fiz”

Do atrelado apreendido na Operação Pacoba às suspeitas sobre contratos da PJ, passando pelas declarações de património, auditorias e fiscalização do Tribunal de Contas, a polémica em torno do ministro da Administração Interna e ex-diretor nacional da PJ foi acumulando novas frentes ao longo de dois meses.

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Agora, no mesmo dia do debate da moção de censura ao Governo, Luís Neves vai ser ouvido no Parlamento e responder às questões dos deputados.