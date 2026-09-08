Britânica Cinven levanta fundo de 2,3 mil milhões e quer fazer aquisições em Portugal

A sociedade britânica de private equity Cinven anunciou esta terça-feira que concluiu a captação de um fundo de investimento estratégico, com aproximadamente 2,3 mil milhões de euros, e tem Portugal entre os alvos prioritários para aquisições. A angariação de capital ficou 50% acima do objetivo definido e visa investir em empresas de média dimensão europeias.

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O recém-lançado fundo vai comprar participações em empresas europeias de média dimensão e tem a Península Ibérica (Portugal e Espanha) entre as três regiões prioritárias, segundo o jornal Expansión. Alemanha, Áustria e Suíça e Reino Unido e Irlanda completam o pódio de interesses dos investidores britânicos, cujo objetivo é ganhar controlo de empresas de elevado crescimento e baixa intensidade de capital, sobretudo detidas pelos seus fundadores ou trabalhadores.

O fundo, designado SF2, é o sucessor do Strategic Financials Fund (SFF), o primeiro veículo especializado da gestora britânica, que ficou concluído no verão de 2022, com 1,5 mil milhões de euros, investidos na área financeira (seguros, gestão de património, financiamento…). Desta vez, os setores-chave serão novamente os serviços financeiros, mas também os serviços empresariais e as telecomunicações e a informática.

O SF2, que tem por detrás uma equipa de 16 profissionais, já assinou quatro operações: a Objectway (fornecedora de soluções digitais para gestores de património, bancos e gestores de ativos), a Flint Global (consultoria regulatória e político-económica), a Ongoing Warehouse (sistemas de gestão de armazéns baseados na cloud) e a Optio Group (plataforma para agentes de seguros).

“O SF2 tem como alvo empresas de alta qualidade, fundadas e geridas pelos seus proprietários, em toda a Europa, onde podemos aplicar a nossa experiência setorial e capacidades operacionais, tanto dentro da equipa do SF2 como em toda a plataforma Cinven, que acumulou quase 50 anos de experiência”, afirmou Luigi Sbrozzi e Michael Weber, responsáveis da Cinven Strategic Financial Funds, acrescentando que os quatro investimentos fechados “estão a apresentar um desempenho igual ou superior” ao esperado.

Segundo os co-managing partners da Cinven, Bruno Schick e Jorge Quemada, o aumento da dimensão do fundo permite-lhes “capitalizar o amplo e atrativo conjunto de oportunidades que identificámos no mid-market [mercado de média dimensão] europeu” através de uma “abordagem diferenciada de matriz setorial-regional”. “Temos tido um forte momentum para os nossos investidores, tanto em investimentos como em execuções, e continuamos a ver um conjunto de oportunidades altamente atrativas para fusões e aquisições na Europa”, garantem, na nota informativa publicada online.

A Cinven controla o Idealista, que comprou por 2,9 mil milhões de euros há cerca de dois anos, e a RBE – Restaurant Brands Europe, dona do Burger King em Espanha, e detém ainda uma posição na Universidade Alfonso X, em Madrid, por dois mil milhões de euros, além de mais de 28% na HBX (casa-mãe da Hotelbeds). No ano passado, vendeu os 50% que tinha – a par com a KKR e a Providence – na operadora MasOrange por quase 20 mil milhões de euros.