Bruxelas autoriza Ucrânia a comprar sistemas Patriot fora do bloco com fundos europeus

A Comissão Europeia aprovou o pedido da Ucrânia para financiar mísseis intercetores Patriot através de fundos europeus, incluindo compras a fornecedores fora do bloco europeu, numa altura em que Kiev admite ter dificuldades na interceção das ofensivas russas.

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“Juntamente com o secretário-geral da NATO, Rutte, saúdo o acordo dos Estados-membros sobre a derrogação que permite à Ucrânia adquirir produtos cruciais para os sistemas de defesa aérea Patriot. O próximo desembolso de 3,2 mil milhões de euros permitirá à Ucrânia proteger melhor seu espaço aéreo contra os ataques indiscriminados da Rússia. Esse valor soma-se aos 8,4 mil milhões de euros já desembolsados ​​no âmbito do Empréstimo de Apoio à Ucrânia, inclusive para defesa aérea”, escreveu a presidente da CE, Ursula von der Leyen, na rede social X.

Os empréstimos europeus estão condicionados à compra de equipamento na Europa, mas estão previstas exceções em caso dos mesmos não estarem disponíveis no bloco em tempo útil. Em julho, Bruxelas já tinha autorizado Kiev à compra de componentes chineses para produzir drones com financiamento da União Europeia.

O secretário-geral da NATO também saudou através das redes sociais o acordo alcançado pelos Estados-membros para garantir um avanço no apoio militar à Ucrânia.

“Juntamente com a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, saúdo o acordo dos Estados-membros da UE sobre a derrogação para a Ucrânia adquirir produtos cruciais para os sistemas de defesa aérea Patriot. No último ano, os Aliados da NATO canalizaram mais de 10 mil milhões de dólares para o PURL e para as Vendas Militares Estrangeiras dos EUA para a Ucrânia. A NATO e a UE continuarão a trabalhar de mãos dadas no apoio à Ucrânia. Este é mais um exemplo do empenho e avanço da Europa”, salientou Mark Rutte.

A Ucrânia apresentou o pedido na semana passada, a 3 de setembro, ao abrigo do programa de empréstimo de apoio à Ucrânia, solicitando mais de 2 mil milhões de euros para os sistemas de interceção norte-americanos.

Era esperado que o acordo fosse anunciado a 11 de setembro, no mesmo dia em que a UE vai reunir pela primeira vez a indústria europeia e ucraniana de drones, em Bruxelas, num encontro destinado a definir o calendário para o desenvolvimento de drones e sistemas antidrones.

Ainda esta terça-feira, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reafirmou as dificuldades que o país enfrenta para intercetar os mísseis balísticos russos. Segundo a Força Aérea ucraniana, as suas defesa intercetaram 31 dos 32 mísseis de cruzeiro lançados pela Rússia e informou ter abatido dois mísseis balísticos. Porém, deixou de divulgar o número de mísseis lançados por Moscovo em agosto devido à queda drástica das taxas de interceção.

Zelensky também anunciou novas reuniões, a partir desta terça-feira, com representantes de países e empresas que podem fornecer novos mísseis PAC-3 para os sistemas de defesa aérea Patriot.