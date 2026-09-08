Câmara do Porto avança com “abate urgente” de 19 árvores na Avenida dos Aliados

A Câmara Municipal do Porto determinou o “abate urgente” de 19 árvores na Avenida dos Aliados, na sequência de uma avaliação extraordinária ao arvoredo realizada após a queda de uma árvore de grande porte durante a etapa final da Volta a Portugal, que provocou três feridos ligeiros a 16 de agosto. Os serviços municipais identificaram várias fragilidades e riscos para a segurança de pessoas e bens.

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“Esta não é uma decisão de natureza paisagística, é uma avaliação técnica que identifica um risco para a segurança das pessoas. É precisamente por isso que temos de ser rigorosos e atuar preventivamente”, afirma o presidente da Câmara Municipal do Porto, Pedro Duarte, citado em comunicado.

Esta não é uma decisão de natureza paisagística, é uma avaliação técnica que identifica um risco para a segurança das pessoas. É precisamente por isso que temos de ser rigorosos e atuar preventivamente. Pedro Duarte Presidente da Câmara Municipal do Porto

A avaliação técnica identificou problemas em 19 exemplares das espécies Acer platanoides ‘Deborah’ e Acer platanoides ‘Crimson King’, nomeadamente lenho morto, podridões, cavidades, desequilíbrio das copas e risco de rutura.

Segundo o parecer dos serviços municipais, estas condições comprometem seriamente a estabilidade e a viabilidade das árvores. A realização de podas ou a remoção de pernadas não permitiria garantir a conservação dos exemplares em condições de segurança e poderia mesmo agravar o seu desequilíbrio estrutural.

A autarquia portuense garante que a intervenção será acompanhada por uma renovação progressiva do arvoredo da Avenida dos Aliados. As restantes 37 árvores destas variedades que permanecem no arruamento serão mantidas e continuarão a ser monitorizadas regularmente, estando prevista a sua substituição gradual, num prazo máximo de dois anos, em função da evolução do seu estado fitossanitário e dos riscos para a segurança.

A renovação inclui também a reposição de árvores nas 15 caldeiras atualmente vazias, correspondentes a exemplares que já tinham sido removidos. Para as novas plantações, o município vai optar pelo Quercus coccinea, conhecido como carvalho-escarlate, uma espécie que, segundo a autarquia, apresenta maior resistência e adaptação às condições urbanas, além de maior capacidade para desenvolver copas amplas e equilibradas.

A Câmara Municipal considera que a renovação permitirá melhorar a adaptação do arvoredo às condições específicas da Avenida dos Aliados e manter a coerência paisagística de um dos principais eixos monumentais da cidade.