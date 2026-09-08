Consórcio da Mota-Engil na corrida pela construção da nova linha de metro em Bogotá

Um consórcio liderado pela Mota-Engil manifestou interesse em participar na construção da Linha 2 do Metro de Bogotá, na Colômbia. A Empresa Metro de Bogotá (EMB) recebeu esta segunda-feira os pedidos de pré-qualificação dos grupos que querem entrar na corrida a esta obra de infraestruturas de transporte urbano, entre as quais está a construtora portuguesa.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A espanhola Sacyr, com quem a Mota-Engil está a competir no segundo troço da Alta Velocidade, e a chinesa Xi’an Rail Transportation Group são as restantes interessadas no concurso público colombiano que é considerado “estratégico para a mobilidade da cidade” na América Latina.

O consórcio da Mota-Engil que demonstrou interesse no projeto é composto pela Mota-Engil Colombia, Mota-Engil Engenharia e Construção África, Mota-Engil México e pela francesa Spie Batignolles Génie Civil. Segue-se a Xi’an Metro Colombia e a Xi’an Rail Transportation Group Company e a Sacyr Concesiones Colombia Participadas II.

Os três pedidos vão ser agora avaliados por uma equipa especializada da EMB para perceber se cumprem os requisitos legais, financeiros e de experiência que são exigidos. Na segunda fase, para a qual avançam, têm de apresentar as suas propostas financeiras e técnicas até ao final deste ano.

“Esta é uma notícia importante para Bogotá, e particularmente para os distritos de Engativá e Suba. Três grupos internacionais apresentaram propostas com a intenção de participar no concurso para a Linha 2 do Metro de Bogotá“, afirmou o presidente da Câmara de Bogotá, Carlos Fernando Galán, em comunicado divulgado pela EMB. “Este é um passo fundamental para continuarmos a construir a rede de metro de que a cidade necessita”, realçou ainda o autarca colombiano.

A assinatura do contrato e da ordem de arranque das obras estão previstos para o segundo semestre de 2027. Em causa está a segunda linha do metropolitano de Bogotá (Linha 2) com 15,5 km de extensão e 11 estações (10 subterrâneas e uma à superfície).

A EMB informou ainda que, em conjunto com bancos multilaterais de desenvolvimento (Banco Europeu de Investimento e os latinos BID, BIRD e CAF), realizaram-se 44 diálogos com empresas de todo o mundo, que culminaram neste trio de interessados em concorrer.