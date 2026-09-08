Custo de construir casa nova abranda subida para 6,8%. Peso da mão-de-obra diminui

Os custos de construção de habitação nova aumentaram 6,8% em julho em relação ao mesmo mês do ano passado, estima o Instituto Nacional de Estatística (INE). Na variação em cadeia, o índice abrandou 0,6 pontos percentuais, depois de ter acelerado em junho.

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A subida deste indicador é influenciada maioritariamente pelo aumento do custo da mão-de-obra, que foi de 7,3% em julho, desacelerando 1,1 pontos percentuais face ao crescimento de 8,4% observado no mês precedente.

Já o preço dos materiais teve uma variação de 6,3% em julho, menos uma décima em comparação com o acréscimo observado em junho, de acordo com os dados oficiais divulgados esta terça-feira.

Evolução homóloga dos custos de construção de habitação nova:

O custo da mão-de-obra contribuiu, assim, com 3,4 pontos percentuais (4,0 pontos percentuais em junho) para a variação homóloga do Índice de Custos de Construção de Habitação Nova, igual ao contributo dos materiais (idêntico ao mês anterior).

O fio de cobre nu e revestido, com uma subida de cerca de 25%, os tubos de PVC, com um aumento de perto de 20%, e os betumes, com um aumento homólogo de cerca de 15%, contribuíram positivamente para a variação agregada do preço no mês em análise.

Em sentido inverso, o INE revela que não se verificou qualquer redução homóloga nos materiais observados para a formulação do índice.

No que diz respeito à variação em cadeia dos custos de construção de habitação nova, a variação mensal do índice foi nula em julho, 0,8 pontos percentuais abaixo do registado no mês anterior, sendo que o preço dos materiais subiu 0,3% e o da mão-de-obra desceu 0,3%.