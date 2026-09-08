Dazn renova direitos de transmissão da Fórmula 1 até 2030

Com o regresso da Fórmula 1 a Portugal, a Dazn passará a reunir quatro grandes provas de desporto motorizado em território nacional: Fórmula 1, MotoGP e as rondas do WorldSBK em Portimão e no Estoril.

A Dazn renovou os direitos de transmissão do Mundial de Fórmula 1 em Portugal e Espanha por mais três temporadas, garantindo a continuidade da competição na plataforma até ao final de 2030.

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Com o regresso da Fórmula 1 a Portugal, a Dazn passará a reunir quatro grandes provas de desporto motorizado em território nacional: Fórmula 1, MotoGP e as rondas do WorldSBK em Portimão e no Estoril, refere a empresa em comunicado.

“Renovar a Fórmula 1 até 2030 é uma demonstração clara da ambição da Dazn no desporto motorizado em Portugal”, afirmou o managing director, João Diogo Ferreira, citado no comunicado.

Já o presidente executivo (CEO) da Dazn Iberia, Óscar Vilda, considerou a Fórmula 1 “um dos pilares” da oferta desportiva da plataforma e salientou a importância da renovação para Portugal e Espanha até 2030.

Em comunicado, a plataforma desportiva explicou ainda que, em Portugal, o novo acordo permitirá à plataforma juntar, a partir de 2027, a Fórmula 1 e o MotoGP, depois de ter adquirido recentemente os direitos exclusivos da competição de motociclismo.

A Dazn continuará a transmitir todos os grandes prémios, incluindo treinos, qualificações e corridas, com comentários especializados em português. A plataforma conta ainda com a Fórmula 2, Fórmula 3, F1 Academy e Porsche Supercup.

A DAZN terá também os direitos exclusivos do Campeonato do Mundo de Superbike (WorldSBK) em Portugal até 2031, bem como outras competições internacionais, como o DTM.