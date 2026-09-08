De acordo com a ANPASS, a Fundação Jiménez Díaz é líder em experiência do paciente em hospitais de Madrid

A Fundação Jiménez Díaz lidera a região com uma pontuação de 9,5 em 10, combinando a melhor avaliação dos pacientes com um índice de satisfação de 91% e pouquíssimas reclamações. Em seguida, vêm os hospitais Rey Juan Carlos, General de Villalba, Infanta Elena e Torrejón. Dois números se destacam: o Rey Juan Carlos tem o maior índice de satisfação em Madrid (93%) e o General de Villalba tem o menor número de reclamações em toda a região (2,6 por 10.000 casos). Entre os principais hospitais públicos de referência, La Paz, Puerta de Hierro e Ramón y Cajal também se destacam.

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Os cinco hospitais no topo do índice composto — Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos, General de Villalba, Infanta Elena e Torrejón — compartilham uma característica comum: operam sob um modelo de gestão mista público-privada. Além da propriedade, o que os une nos dados é o desempenho em indicadores oficiais: uma taxa de satisfação relatada em torno de 90% e, na maioria dos casos, um número muito baixo de reclamações — o General de Villalba apresenta o menor índice de toda a região, e o Rey Juan Carlos, o maior. Para a ANPASS, a principal conclusão não é tanto o modelo de gestão em si, mas sim identificar as práticas específicas que permitem a esses centros se conectarem melhor com seus pacientes — atendimento personalizado, eficiência, informação clara — e implementá-las em todo o sistema.

“É uma ótima notícia que Madrid tenha hospitais que realmente se preocupam com a experiência do paciente, e isso merece ser reconhecido. Os melhores combinam alta satisfação com pouquíssimas reclamações: esse é o padrão que todos os centros devem buscar. Pedimos que as melhores práticas desses hospitais sejam compartilhadas e disseminadas por todo o sistema”, afirmou Mercedes López, presidente da ANPASS.

Esta análise, que se concentra em Madrid como a região com o maior número de hospitais e unidades de referência de alta complexidade, faz parte de um relatório mais abrangente sobre a experiência do paciente em todo o país. Com base nos mesmos fundamentos — feedback público dos pacientes ponderado pelo volume — esta análise é ainda enriquecida com dois indicadores oficiais por hospital: o índice de satisfação e o índice de reclamações do Observatório de Resultados do Serviço Nacional de Saúde de Madrid.

Utilizando essas variáveis, o ANPASS constrói um índice composto que as integra em uma escala de 0 a 10 — reclamações, inversamente — e agrupa os hospitais pelo seu nível oficial de complexidade (alto, médio e baixo) para comparação entre pares. O indicador reflete a experiência percebida pelos pacientes, não a qualidade clínica, que depende de outros fatores.

Ao comparar cada hospital com outros da mesma categoria, o estudo identifica um padrão de referência para cada nível de complexidade: a Fundação Jiménez Díaz para alta complexidade, o Hospital Rey Juan Carlos para média complexidade e o Hospital Infanta Elena para baixa complexidade. Essa abordagem de comparação entre pares evita comparações injustas — um grande hospital terciário não é comparável a um pequeno centro — e permite reconhecer aqueles que apresentam o melhor desempenho em sua área.

No nível mais alto de complexidade — os grandes hospitais que atendem os casos mais graves — a Fundação Jiménez Díaz se destaca claramente (9,5), enquanto os demais hospitais de referência ficam entre 6 e 7; entre os hospitais públicos, La Paz e Puerta de Hierro são os mais notáveis. A satisfação é alta e consistente em todo o grupo (88-91%), portanto, as diferenças se devem principalmente às reclamações: o Hospital 12 de Octubre fica abaixo desse nível por esse motivo.

O grupo de complexidade média é o maior e é liderado por três hospitais com gestão mista: Rey Juan Carlos, General de Villalba e Torrejón. O Rey Juan Carlos é, de fato, o hospital com a melhor avaliação neste grupo (8,3), com o maior índice de satisfação dos pacientes em Madri (93%), enquanto o General de Villalba tem o menor número de reclamações na região. Na parte inferior da lista estão os hospitais públicos do sul e do leste; destaca-se a anomalia do Hospital Móstoles, com 110,9 reclamações por 10.000 procedimentos — cerca de cinco vezes a média regional —, um número que a ANPASS está solicitando que seja revisto.

Entre os hospitais menos complexos, o Infanta Elena — também sob gestão mista — é o mais bem avaliado (7,5), seguido pelo El Escorial. No final da lista estão Henares e, principalmente, Sureste (1,3), os piores classificados em toda a região: combinam a menor satisfação com um alto número de reclamações e, para a ANPASS, são a prioridade para melhorias.