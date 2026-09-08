Deloitte Legal Telles assessora transferência de Gustavo Varela para o A.C. Monza de Itália
A operação foi coordenada por José Gomes Mendes, counsel e responsável pela área de Direito do Desporto, que liderou a assessoria jurídica ao jogador e a articulação com a Deloitte Legal Itália.
A Deloitte Legal Telles assessorou o futebolista Gustavo Varela na sua transferência do Benfica para o A.C. Monza. A operação internacional envolveu a articulação de diferentes enquadramentos jurídicos e regulamentares.
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Em comunicado, a firma explica que acompanhou o atleta ao longo de todo o processo de transferência, prestando assessoria jurídica na negociação e formalização dos instrumentos contratuais associados à operação e “assegurando a proteção dos seus interesses num contexto desportivo cada vez mais internacional e exigente”.
A operação foi coordenada por José Gomes Mendes, counsel e responsável pela área de Direito do Desporto, que liderou a assessoria jurídica ao jogador e a articulação com a Deloitte Legal Itália nas diferentes matérias jurídicas inerentes à transação.
“O desporto profissional caracteriza-se por uma crescente internacionalização e por níveis de exigência jurídica cada vez mais elevados. Neste contexto, a capacidade de prestar uma assessoria especializada, próxima e integrada à escala internacional é determinante para o sucesso deste tipo de operações“, afirma José Gomes Mendes.
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