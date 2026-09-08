Farmacêutica Hovione escolhe novo CEO. Chairman austríaco passa a presidente executivo

A farmacêutica Hovione anunciou esta terça-feira a nomeação de Stefan Doboczky, presidente do conselho de administração da empresa desde 2024, para o cargo de CEO a partir de 1 de abril de 2027. A empresa de origem portuguesa estava com uma liderança executiva interina e partilhada entre Marco Gil e António Almeida, mas a gestão optou por escolher o austríaco Stefan Doboczky, que deixará de ser chairman no próximo ano.

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Segundo Guy Villax, administrador e presidente do Conselho de Família, o futuro CEO “adquiriu um conhecimento profundo da empresa, da sua cultura e das suas pessoas”, enquanto chairman, e “contribuiu para definir” a orientação estratégica e as prioridades. “A sua experiência internacional, as suas competências comerciais e a sua comprovada capacidade para transformar empresas de forma sustentável colocam-no numa posição privilegiada para liderar a Hovione na sua próxima fase de crescimento”, disse ainda o representante do principal acionista.

A nomeação marca o regresso de Stefan Doboczky à indústria farmacêutica, após mais de 17 anos na Royal DSM, onde chegou a membro da comissão executiva, com responsabilidade pelo portefólio farmacêutico global do grupo e pelo seu crescimento na Ásia. Mais tarde, foi CEO em empresas industriais cotadas, entre as quais a Lenzing, a Heubach e a Borealis.

“Após a integração da Borealis, da Borouge e da Nova Chemicals na Borouge International, assumiu as funções de Chief Commercial Officer e vice-presidente da comissão executiva do grupo resultante da fusão. Passará estas responsabilidades ao seu sucessor a 1 de outubro de 2026 e permanecerá disponível durante seis meses para apoiar a transição”, informa a Hovione, em comunicado enviado aos meios de comunicação social.

“Esta nomeação resulta de um processo de sucessão abrangente conduzido pelo conselho de administração e representa um passo importante na evolução da Hovione. Reflete a ambição da empresa de continuar a reforçar a sua posição internacional como fornecedor de referência de tecnologia e serviços para empresas farmacêuticas em todo o mundo”, acrescenta a multinacional nascida em Loures.

“Ao longo destes dois anos como presidente, pude conhecer o extraordinário potencial desta organização, assente numa base tecnológica muito sólida, em pessoas talentosas e num forte compromisso com os doentes. Regressar à indústria farmacêutica, onde desenvolvi uma parte fundamental da minha carreira, e fazê-lo como CEO de uma empresa familiar com uma visão de tão longo prazo é uma oportunidade única.” Stefan Doboczky CEO designado da Hovione

Fundada em 1959, a Hovione é um grupo familiar de tecnologia e serviços farmacêuticos, com mais de 2.600 colaboradores e quatro unidades de produção e I&D na Europa, nos Estados Unidos e na China.