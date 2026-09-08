Francesa Mistral levanta três mil milhões em ronda de financiamento liderada pela Samsung

A startup francesa de inteligência artificial (IA) Mistral AI anunciou esta terça-feira a conclusão da maior ronda de financiamento da sua história, no valor de três mil milhões de euros.

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Segundo o comunicado da empresa liderada por Arthur Mensch, esta é a maior operação de financiamento de uma tecnológica na Europa e eleva a avaliação da Mistral AI para 21 mil milhões de euros, um valor ainda significativamente inferior ao da OpenAI e da Anthropic, avaliadas em cerca de um bilião de dólares.

A ronda Série D foi liderada pela Samsung e contou ainda com a participação do Scaleup Europe Fund, gerido pela EQT, e do atual investidor PSG Equity. A operação acontece apenas três anos após a fundação da startup.

“A ronda permitirá expandir significativamente a investigação de fronteira da Mistral, que constitui a base da sua infraestrutura, produtos e soberania. Ao permitir à Mistral aumentar a sua capacidade de computação para treinar modelos avançados, ajudará também a empresa a expandir a sua infraestrutura e a acelerar o crescimento comercial e a presença internacional”, sublinha a empresa francesa em comunicado.

A Mistral AI opera atualmente em 20 países e trabalha com mais de 125 empresas a nível mundial, entre as quais a Airbus, a ASML e o HSBC. A tecnológica francesa aposta numa abordagem baseada em modelos de código aberto e numa infraestrutura própria, procurando dar às empresas e governos maior controlo sobre os dados, modelos e capacidade computacional utilizados.

A empresa apresenta esta estratégia como uma forma de reduzir a dependência de um único fornecedor de IA, permitindo aos clientes manter maior controlo sobre os custos, a infraestrutura e o desenvolvimento dos modelos.

A ronda conta com investidores estratégicos e financeiros da Europa, Ásia e América do Norte, incluindo grandes empresas tecnológicas e investidores que já acompanhavam o desenvolvimento da Mistral AI. A Série C da startup francesa tinha sido liderada há cerca de um ano pela neerlandesa ASML, enquanto a atual Série D é liderada pela Samsung.