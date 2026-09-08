Grupo francês Artelia compra empresa portuguesa de engenharia civil Sopsec

O grupo francês Artelia, que emprega mais de 11 mil pessoas, veio este verão a Portugal para fazer compras. A multinacional de consultoria, engenharia e gestão de projetos adquiriu 100% da empresa de engenharia civil Sopsec, de Vila Nova de Gaia, e vai partilhar a liderança com os cofundadores durante a fase de transição.

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O negócio, que foi assessorado pela Clearwater International, visa consolidar a presença da Artelia na Península Ibérica, onde a empresa com sede em Saint-Ouen opera desde 1999 e aumentar a sua posição de mercado na Europa.

No âmbito desta transação, cujo valor não foi divulgado, serão criadas sinergias entre a Sopsec e as filiais europeias da Artelia, nomeadamente em França, na Dinamarca, no Reino Unido, em Itália, na Alemanha e na República Checa. Ao integrar-se nesta holding, a empresa portuguesa ganha também uma carteira alargada de projetos, como explicou ao ECO um dos cofundadores e administradores da Sopsec.

“O processo [de venda] demorou dois anos, porque queríamos um casamento adequado. Isto começou como uma aventura na engenharia de construção na Universidade do Porto, fomos crescendo e ganhando escala, mas há desafios que são difíceis de ultrapassar sozinhos, como a internacionalização e o investimento na inteligência artificial”, afirmou Hipólito de Sousa, acrescentando que a construção em Portugal “vive um bom período, de imensos projetos, mas é sazonal” e requer um parceiro de capital que lhe permita “organizar o futuro”.

A Sopsec nasceu a 25 de março de 1988, pelas mãos de três engenheiros civis e docentes da FEUP – Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto de seu nome José Amorim Faria, Hipólito de Sousa e Rui Calejo. Agora, estão prontos para começar a falar de “sucessão”. “Por enquanto é uma liderança partilhada. Depois, será decidido pelas duas partes”, diz Hipólito de Sousa.

Sopcec fatura 8,1 milhões de euros

No ano passado, a Sopsec teve um volume de negócios de 8,1 milhões de euros e um lucro de aproximadamente 848 mil euros, o que representou uma subida homóloga de 9% na faturação e uma ligeira descida (inferior a 1%) no resultado líquido, de acordo com os dados depositados no registo comercial.

A equipa da Sopsec também tem vindo a aumentar de ano para ano, tendo atingido os 150 trabalhadores no início de 2026. Entre os serviços por eles prestados estão projetos de engenharia, gestão e fiscalização e consultoria de sustentabilidade (apoio à certificação ambiental), essencialmente, para habitação e para os setores secundário e terciário, entre os quais centros comerciais e alojamento turístico.

Por sua vez, a gaulesa Artelia teve receitas de 1,35 mil milhões de euros em 2025, e opera em aproximadamente 40 países na Europa, África, Médio Oriente, Ásia-Pacífico e Américas, servindo clientes em mais de 100 países nas áreas de mobilidade, água, energia, construção e indústria.

Segundo o CEO da Sopsec, José Amorim Faria, existe uma partilha de “valores sólidos” com os novos proprietários da empresa, bem como a “visão comum” da engenharia.

Esta aliança permite inscrever-nos numa dinâmica de desenvolvimento mais forte à escala europeia, reforçando as nossas capacidades técnicas e operacionais, para acompanhar os clientes em novos projetos. Proporcionar-nos-á oportunidades, nomeadamente nas áreas das infraestruturas, da indústria e do imobiliário. José Amorim Faria CEO da Sopsec

Já o presidente executivo da Artelia, Benoît Clocheret, considera que esta negócio marca uma nova etapa na estratégia de desenvolvimento na Europa. “Ao reforçar a nossa presença na Península Ibérica, posicionamo-nos num mercado promissor, impulsionado por investimentos significativos na construção e nas infraestruturas. Desta forma, aceleramos o nosso crescimento local, apoiando-nos numa plataforma sólida e reconhecida, e reforçamos a nossa capacidade de acompanhar novos clientes em projetos cada vez mais complexos”, argumentou, num comentário enviado ao ECO.

A Artelia tem tido uma estratégia de crescimento inorgânico nos últimos anos. Por exemplo, fez as seguintes compras na Europa: