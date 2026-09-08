Grupo francês Artelia compra empresa portuguesa de engenharia civil Sopsec
Empresa de Vila Nova de Gaia, fundada por três professores da FEUP em 1988, faz agora parte da francesa Artelia, que faturou 1,35 mil milhões em 2025. Liderança será partilhada após este "casamento".
O grupo francês Artelia, que emprega mais de 11 mil pessoas, veio este verão a Portugal para fazer compras. A multinacional de consultoria, engenharia e gestão de projetos adquiriu 100% da empresa de engenharia civil Sopsec, de Vila Nova de Gaia, e vai partilhar a liderança com os cofundadores durante a fase de transição.
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O negócio, que foi assessorado pela Clearwater International, visa consolidar a presença da Artelia na Península Ibérica, onde a empresa com sede em Saint-Ouen opera desde 1999 e aumentar a sua posição de mercado na Europa.
No âmbito desta transação, cujo valor não foi divulgado, serão criadas sinergias entre a Sopsec e as filiais europeias da Artelia, nomeadamente em França, na Dinamarca, no Reino Unido, em Itália, na Alemanha e na República Checa. Ao integrar-se nesta holding, a empresa portuguesa ganha também uma carteira alargada de projetos, como explicou ao ECO um dos cofundadores e administradores da Sopsec.
“O processo [de venda] demorou dois anos, porque queríamos um casamento adequado. Isto começou como uma aventura na engenharia de construção na Universidade do Porto, fomos crescendo e ganhando escala, mas há desafios que são difíceis de ultrapassar sozinhos, como a internacionalização e o investimento na inteligência artificial”, afirmou Hipólito de Sousa, acrescentando que a construção em Portugal “vive um bom período, de imensos projetos, mas é sazonal” e requer um parceiro de capital que lhe permita “organizar o futuro”.
A Sopsec nasceu a 25 de março de 1988, pelas mãos de três engenheiros civis e docentes da FEUP – Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto de seu nome José Amorim Faria, Hipólito de Sousa e Rui Calejo. Agora, estão prontos para começar a falar de “sucessão”. “Por enquanto é uma liderança partilhada. Depois, será decidido pelas duas partes”, diz Hipólito de Sousa.
Sopcec fatura 8,1 milhões de euros
No ano passado, a Sopsec teve um volume de negócios de 8,1 milhões de euros e um lucro de aproximadamente 848 mil euros, o que representou uma subida homóloga de 9% na faturação e uma ligeira descida (inferior a 1%) no resultado líquido, de acordo com os dados depositados no registo comercial.
A equipa da Sopsec também tem vindo a aumentar de ano para ano, tendo atingido os 150 trabalhadores no início de 2026. Entre os serviços por eles prestados estão projetos de engenharia, gestão e fiscalização e consultoria de sustentabilidade (apoio à certificação ambiental), essencialmente, para habitação e para os setores secundário e terciário, entre os quais centros comerciais e alojamento turístico.
Por sua vez, a gaulesa Artelia teve receitas de 1,35 mil milhões de euros em 2025, e opera em aproximadamente 40 países na Europa, África, Médio Oriente, Ásia-Pacífico e Américas, servindo clientes em mais de 100 países nas áreas de mobilidade, água, energia, construção e indústria.
Segundo o CEO da Sopsec, José Amorim Faria, existe uma partilha de “valores sólidos” com os novos proprietários da empresa, bem como a “visão comum” da engenharia.
Esta aliança permite inscrever-nos numa dinâmica de desenvolvimento mais forte à escala europeia, reforçando as nossas capacidades técnicas e operacionais, para acompanhar os clientes em novos projetos. Proporcionar-nos-á oportunidades, nomeadamente nas áreas das infraestruturas, da indústria e do imobiliário.
Já o presidente executivo da Artelia, Benoît Clocheret, considera que esta negócio marca uma nova etapa na estratégia de desenvolvimento na Europa. “Ao reforçar a nossa presença na Península Ibérica, posicionamo-nos num mercado promissor, impulsionado por investimentos significativos na construção e nas infraestruturas. Desta forma, aceleramos o nosso crescimento local, apoiando-nos numa plataforma sólida e reconhecida, e reforçamos a nossa capacidade de acompanhar novos clientes em projetos cada vez mais complexos”, argumentou, num comentário enviado ao ECO.
A Artelia tem tido uma estratégia de crescimento inorgânico nos últimos anos. Por exemplo, fez as seguintes compras na Europa:
- Aquisição das ações da ADP Ingénierie (ADPI) que pertenciam ao grupo ADP – Aéroports de Paris (2024)
- Aquisição da britânica Pick Everard, que opera no setor de consultoria de construção há mais de 150 anos (2024)
- Aquisição da francesa Cabinet MTC, de engenharia, consultoria multidisciplinar e monitorização de instalações de segurança em edifícios (2024)
- Aquisição da HNIT Consulting Engineers, que é da Islândia (Reykjavík) e tem 50 anos de experiência em engenharia civil e uma equipa de 40 colaboradores (2025)
- Aquisição da italiana Erregi, ligada às infraestruturas de mobilidade urbana e interurbana (2025)
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